[급등수사본부] 반도체 불량 방지 위한 UHP 특수설비 제조 '한양이엔지' vs 피부·뼈 이식재 의료기기 제조업체 '한스바이오메드'

정종택 MTNW 어드바이저는 반도체 불량 방지를 위한 UHP 특수설비를 제조하는 한양이엔지를 추천했다. 한양이엔지는 해외 고객사와 CDS 패키지 공급계약을 체결했으며 우주발사체에 필요한 특화밸브를 개발했다. 명성욱 MTNW 어드바이저는 피부·뼈 이식재 의료기기 제조업체인 한스바이오메드를 추천했으며, 한스바이오메드의 스킨부스터 '셀르디엠'의 성장성을 긍정적으로 평가했다.

▶ 진행 - 정은서 앵커

▶ 출연 - 정종택 MTNW 어드바이저

명성욱 MTNW 어드바이저

▶▶▶ 급등주 CSI

▶ 정종택 추천주 - 한양이엔지(31,950원 ▲1,950 +6.5%)(045100)

- 반도체 불량 방지 위한 UHP 특수설비 제조

- 해외 고객사와 CDS 패키지 공급계약 체결

- 우주발사체에 필요한 특화밸브 개발

- 목표가 37,500원 손절가 27,500원

▶▶▶ 급등주 프로파일링

▶ 명성욱 추천주 - 한스바이오메드(28,400원 ▲2,100 +7.98%)(042520)

- 피부· 뼈 이식재 의료기기 제조업체

- 스킨부스터‘'셀르디엠' 성장성 긍정적

- ‘'셀르디엠' 7월 판매 본격화… 2Q 실적 기대↑

- 목표가 35,000원 손절가 24,000원

생방송 '급등수사본부'는 월~목 6시에 방송됩니다.

* 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지와 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간으로 시청하실 수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다.