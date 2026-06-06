[종목상담소 주식민원처리반 2부] 스피어 vs NAVER, 관심 포인트는?

김동우 MTNW 어드바이저는 스피어를 다음 주 관심주로 제시하며, 스피어가 우주항공 산업에 특수합금을 공급하고 국내 상장사 중 유일하게 스페이스X와 발사체용 소재 장기 계약을 맺었다고 설명했다. 배준호 MTNW 어드바이저는 NAVER를 관심주로 꼽으며, NAVER가 국내 1위 인터넷 검색 포털기업으로 생성형 AI 서비스 고도화와 클라우드 사업 확장을 추진하고 있다고 밝혔다. 또한 젠슨황이 홍대에서 최태원, 구광모, 이해진과 회동했다는 점도 언급했다.