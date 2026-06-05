"모욕·명예훼손" 이승환 고소 선언에…윤서인 "사실 말해 죄송"

가수 이승환이 극우성향 만화가 윤서인을 고소하겠다고 나섰다. /사진=이승환 인스타그램, 윤서인 페이스북

가수 이승환이 자신을 비난한 만화가 윤서인을 상대로 법적 대응에 나섰다.

이승환은 5일 SNS(소셜미디어)에 "윤서인씨 모욕 및 명예훼손 혐의에 대해 고소를 진행한다"고 밝혔다.

그러면서 "혐오 표현 범죄에 대한 소송이나 정책 제안의 근거를 마련하고 피해 자분들과 연대하여 공동으로 대응할 수 있는 시스템 구축 또한 고민하겠다"며 "늦었지만 시작되어야 했을 일이다. 많은 관심과 따뜻한 성원을 부탁드린다"고 덧붙였다.

앞서 윤서인은 투표 인증 게시물을 올린 이승환을 향해 "평생 가정도 못 이루고 이혼이나 당하고 정치 망상 속에 빠진 선동꾼" 등의 표현을 사용해 비판했다.

그는 이승환이 고소한다고 하자 SNS에 사과문 형식 글을 게시했다.

그는 "선배님께서 오늘 저에 대해 모욕 및 명예훼손으로 고소를 진행하신다고 하신 말씀 잘 보았다"며 "고등학교 후배답게 구구절절 변명하지 않겠다. 선배님을 화나게 만든 점 정말 죄송하고 정중히 사과드린다"고 적었다.

이어 "제 글의 어떤 부분에 화가 나셨는지는 모르지만 아무 상관 없다. 남자답게 제가 올린 글의 모든 부분을 사과드리겠다"고 밝혔다.

다만 윤서인은 자신이 사용했던 표현을 하나씩 언급하며 "널리 알려진 사실이긴 하지만 굳이 한 번 더 언급한 점 죄송하다", "모욕인지 사실적시 명예훼손인지 잘 모르겠지만 어쨌든 죄송하다"는 등의 내용을 덧붙였다.

마지막으로 "노여움 푸시고 좋은 음악 활동 앞으로도 보여주시기를 바란다. 대단히 감사하다"고 글을 마무리했다.

한편 윤서인은 과거 친일 관련 발언과 세월호 유가족, 위안부 피해자 등을 부적절하게 언급한 게시물로 여러 차례 논란을 빚은 바 있다.