삼성전자, 에이전트 AI 확산 기대…목표가 상향-NH투자증권

[서울=뉴시스] 김명년 기자 = 이재용 삼성전자 회장이 1일 오후 서울 중구 신라호텔에서 열린 '2026 삼성호암상 시상식'에 참석하고 있다. 2026.06.01. [email protected] /사진=김명년

NH투자증권(29,550원 ▼2,200 -6.93%)이 삼성전자(300,500원 ▼28,500 -8.66%)에 대해 에이전트 AI(인공지능) 확산에 따른 메모리 수요 증가를 반영해 목표주가를 53만원으로 기존보다 4만원(8.16%) 상향했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

8일 류영호 NH투자증권 연구원은 "이번 컴퓨텍스를 통해 에이전트 AI 확산과 함께 기존 AI 사이클과 다른 새로운 사이클로 진입했다고 확신한다"고 말했다.

류 연구원은 "특히 에이전트 AI 시대에는 CPU(중앙처리장치)의 중요성이 더 부각되고 있으며 엣지용 디바이스(기기)로의 확산 가능성도 확인됐다"고 했다.

이어 "단일 AI 추론 서버에 요구되는 DRAM(디램) 용량은 기존 범용 서버 대비 4배 이상 수준으로 증가했다"며 "최근 범용 메모리와 HBM(고대역폭메모리)의 가격 차이가 확대되면서 2027년 HBM 가격 인상의 정당성을 확보했다"고 했다.

그러면서 "이는 2027년 실적의 하방을 더욱 단단하게 할 것으로 전망한다"고 했다.