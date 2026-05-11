'가상융합' 기술을 뽐내세요…'가상융합대상' 21일 접수 마감

과학기술정보통신부 장관상을 수상할 2026년 대한민국 가상융합대상 수상 기업을 찾습니다.

머니투데이는 과학기술정보통신부, 한국가상융합디지털산업협회와 함께 가상융합 생태계의 혁신 기업과 창작자를 발굴해 시상하고자 합니다. 기술 경쟁력과 성장 가능성을 갖춘 기업은 물론 새로운 서비스와 콘텐츠로 시장을 개척하는 창작자·팀도 응모할 수 있습니다.

가상융합기술은 데이터, 네트워크, AI(인공지능), 디지털트윈, 확장현실(XR) 등 주요 ICT가 결합된 차세대 핵심 기술입니다. 산업 현장의 디지털 전환을 앞당기고 콘텐츠·제조·교육·의료·국방·공공서비스 등 다양한 분야에서 새로운 부가가치를 만들어낼 기술로 평가됩니다.

선정 기업(팀)은 오는 6월 10일 과학기술정보통신부 주최로 열리는 '대한민국 가상융합대상' 후보로 자동 등록됩니다. 우수 기업과 창작자에게는 기술력과 성과를 알릴 수 있는 기회가 제공됩니다. 가상융합 산업을 이끌어갈 역량 있는 기업과 창작자의 많은 관심과 응모를 바랍니다.

응모를 원하는 기업 또는 팀은 홈페이지(www.mt.co.kr/k-meta)에서 지원 양식을 내려받아 작성한 뒤 5월 21일까지 이메일로 제출하면 됩니다. 자세한 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

◇ 접수마감 : 2026년 5월 21일

◇ 신청방법 : 신청서 다운로드 및 작성후 이메일 접수

◇ 문의 및 접수 이메일: 머니투데이 정보미디어과학부 (02-724-7778, [email protected])

◇ 시상식 : 2026년 6월 10일 서울 강남구 역삼동 디캠프

☞ 대한민국 가상융합대상 응모서류 다운받기(클릭)