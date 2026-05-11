"갤S26 사면 게임 아이템 할인" 삼성 '패밀리 페스타' 기간 연장

삼성전자(270,500원 ▼25,500 -8.61%)가 가정의 달을 맞아 진행한 '갤럭시 S26 패밀리 페스타'를 오는 31일까지 연장한다.

이달 말까지 갤S26 시리즈를 구매해 개통 완료한 고객에게 갤럭시 스토어에서 이용할 수 있는 5만원 상당의 게임 아이템 할인쿠폰을 증정한다. 갤S26 시리즈 사용후기를 SNS에 올리면 우수 후기를 선정해 △CJ 통합 기프트카드 10만 원권 2장 △스타벅스 e카드 3만 원 교환권을 증정한다.

자급제 모델 구매자 대상 추가 보상 혜택도 제공한다. 'New 갤럭시 AI 구독클럽'에 가입한 고객이 기존 사용하던 단말기를 반납하면 중고 매입 시세에 더해 최대 10만원의 추가 보상금을 지원한다. 구매처에 따라 6개월 구독료에 해당하는 캐시백 혜택도 제공된다.

New 갤럭시 AI 구독클럽은 △기기 반납 시 최대 50% 잔존가 보장 △'삼성케어플러스 스마트폰 파손+' 제공 △모바일 액세서리 할인 등의 혜택을 제공하는 서비스로, 올해 가입 기간과 분실 보상을 확대한 36개월형 상품을 추가했다.

정호진 삼성전자 한국총괄 부사장은 "이번 프로모션으로 많은 분이 갤S26 시리즈와 풍성한 가정의 달을 보내길 바란다"고 말했다.