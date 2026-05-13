메타AI 한국 상륙…자체 모델 '뮤즈 스파크' 기반

/사진=메타AI 블로그 캡처

메타의 AI(인공지능) 챗봇 '메타 AI'가 한국에 출시됐다.한국어와 국내 문화적 맥락을 반영한 AI 경험을 앞세워 페이스북·인스타그램·메신저 등 메타 서비스 전반으로 확대할 예정이다.

13일 메타에 따르면 이날부터 국내 이용자도 메타 AI 앱과 웹사이트를 통해 메타 AI를 사용할 수 있다. 지난해 4월 글로벌 시장에 첫 선을 보인 지 약 1년 만이다.

지난해 4월 독립형 앱과 웹 기반 서비스로 출시한 메타 AI는 메타의 생성형 AI 비서 서비스다. 이용자가 궁금한 것을 물어보면 답해주는 정보검색 기능은 물론, 이미지 분석과 콘텐츠 생성까지 가능하다.

이 서비스는 메타 초지능 연구소(MSL)가 개발한 대규모 언어모델인 '뮤즈 스파크'를 기반으로 구동된다.메타 AI는 간단한 질문에 빠른 응답을 제공하는 '인스턴트 모드'와 더 깊이 있는 추론을 지원하는 '깊이 생각하기 모드'를 제공한다. 사진, 파일, 문서도 다룰 수 있다.

메타에 따르면 이용자가 눈앞의 사물을 사진으로 찍으면 AI가 이를 분석해 답변해줄 수 있다. 또 문서를 올리면 내용을 이해해 비교·정리해준다.

메타는 뮤즈 스파크를 '개인화된 초지능'으로 나아가기 위한 기반 모델로 보고 있다. 개인화된 초지능은 이용자가 어디서든 자신에게 중요한 일을 처리할 수 있도록 돕는 개인 AI 어시스턴트를 의미한다.

특히 메타 AI는 유료 구독제 없이 페이스북, 인스타그램 계정만 있으면 누구나 무료로 이용할 수 있다는 점에서 장점이 있다. 기존 AI 서비스 중 제미나이, 챗GPT, 클로드 등은 최소 월 20달러(약 3만원) 등을 내야 폭넓은 기능을 사용할 수 있다.