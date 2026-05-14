SKB, 2026 블러썸 청소년 음악제 개최…FNC·딩고뮤직·드림어스 참여

‘25년 8월 9일 구로아트밸리에서 열린 ‘2025 블러썸 청소년 음악제’ 본선에서 경연을 펼치는 김다솜 참가자(금상 수상) 모습./사진=SK브로드밴드

SK브로드밴드는 음악적 재능과 열정을 가진 청소년들의 꿈을 지원하기 위해 LOVE FNC, 드림어스컴퍼니(860원 ▼64 -6.93%), 메이크어스 '딩고 뮤직'과 손잡고 '2026 블러썸 청소년 음악제'를 개최한다고 14일 밝혔다.

2022년 첫 선을 보인 '블러썸 청소년 음악제'는 지난 4년간 1000여명에 달하는 청소년들을 전문 음악인으로 이끌었다. 음악제를 통해 가능성을 증명한 수상자들은 예술고등학교 및 주요 대학 실용음악과로 진학했다.

올해 음악제는 현장 경험이 부족하거나 자신의 곡을 세상에 알릴 기회가 없던 청소년들에게 미디어 플랫폼과 엔터테인먼트 인프라를 개방해 그들의 음악적 꿈이 실제 결과물로 만들어지는 무대를 제공한다.

특히 올해 처음으로 '딩고 뮤직'이 블러썸 청소년 음악제 얼라이언스에 새롭게 합류했다. 550만 구독자를 보유한 음악 전문 플랫폼 '딩고 뮤직'의 참여로, 참가자들은 프로 아티스트에 준하는 콘텐츠 제작 경험과 대중적인 노출 기회를 얻게 된다.

또 본선에 진출하는 8개 팀은 춘천에서 진행하는 1박 2일 '음악 캠프'를 통해 에프엔씨엔터(3,735원 ▼125 -3.24%)테인먼트 전문가들의 밀착 멘토링을 받는다.

본선 진출팀의 창작곡은 드림어스컴퍼니의 지원을 받아 정식 음원으로 발매되며, 자체 플랫폼인 플로 뿐만 아니라 멜론, 지니뮤직, 벅스 등 국내 주요 음원 사이트에 등록된다.

또 이번에 신설된 '딩고 뮤직상'을 수상한 팀에게는 고퀄리티 라이브 영상인 '딩고 뮤직 스페셜 라이브' 제작을 통해 대중과 직접 소통할 수 있는 발판을 마련해준다.

'2026 블러썸 청소년 음악제'는 음악을 사랑하는 만 19세 미만 청소년(2008년생~2014년생, 개인 또는 팀)이라면 누구나 참여할 수 있다. 장르 제한 없이 본인의 이야기를 담은 3분 내외의 창작곡을 라이브 영상과 함께 '2026 블러썸 청소년 음악제' 공식 블로그로 접수하면 된다. 접수 기간은 오는 15일부터 6월30일까지다.

이종호 SK브로드밴드 코퍼레이트(Corporate) 센터장은 "이번 음악제는 재능 있는 청소년들이 자신의 가능성을 스스로 증명해 보일 수 있는 소중한 무대가 될 것"이라며 "앞으로도 SK브로드밴드는 잠재력 있는 미래 인재들이 꿈을 향해 나아갈 수 있도록 응원하는 든든한 조력자가 되겠다"고 밝혔다.