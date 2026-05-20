친환경 이미지 포장한 '그린 워싱', SK AX가 AI로 걸러낸다

기사의 이해를 돕기 위해 'AXgenticWire Compliance'를 AI로 생성한 이미지/사진=SK AX

친환경 이미지를 내세운 허위·과장광고를 AI 기술로 사전에 걸러내 기업들의 평판 리스크를 방지할 수 있는 길이 열렸다.

SK(526,000원 ▲7,000 +1.35%) AX는 '그린 워싱' 등 법적 문제가 될 수 있는 콘텐츠를 사전에 판별하고 대응방안을 제공하는 AI 서비스 'AXgenticWire Compliance'(엑스젠틱와이어 컴플라이언스)를 출시했다고 20일 밝혔다. ESG경영이 강조되고 관련 규제가 엄격해진 현실에서, 기업 평판 훼손이나 재무적 손실로 이어질 수 있는 잠재 리스크를 AI기술로 사전에 차단할 수 있게 된 것이다.

환경산업기술원에 따르면 2024년 기준 그린워싱 적발 건수는 총 2528건으로 2020년 110건에서 약 23배 급증했다. ESG 경영에 대한 사회적 기준이 높아지고 단속 시스템이 자동화된 데 따른 것으로, 이로 인한 기업 손실도 잇따른다. 표시∙광고의 공정화에 관한 법률('표시∙광고법')과 환경기술 및 환경산업지원법 등 40개가 넘는 법령 및 지침에 따라, 이제는 광고뿐 아니라 ESG 공시 보고서에 있는 문구도 검증 대상이 되는 등 관리 범위도 확대되고 있다.

SK AX의 자체 AI 서비스인 AXgenticWire Compliance는 3400건 이상의 판례와 심의 결정 사례를 탑재해 법 위반 여부에 대해 정확히 판별할 수 있다. 서비스 입력창에 제품 소개서, 공시 보고서, 홈페이지 주소 등을 입력하면 몇 초안에 위반 여부 및 가이드라인을 받아볼 수 있어 긴 시간 수작업으로 위반 여부를 따지던 것보다 낮은 비용으로 적시 대응이 가능하다.

또 ESG 관련 법령과 과거 처분 사례를 철저히 분석해 위험도를 단계별로 안내하고 대응방안도 제공한다. '명확한 위험' 단계는 과징금, 벌금 및 과태료, 손해배상 등의 금전 제재가 예상되는 내용에 해당된다. '경계성 위험' 단계는 경고, 시정권고∙명령 등 행정 제재가 가능한 내용, '낮은 위험' 단계의 경우 위반 사항에 해당되지만 처분 사례는 없는 내용을 가리킨다. 위험도 단계에 따라, 문제가 되는 내용을 대체할 문구를 제시하고 법적 리스크를 해소할 수 있는 필수 증빙 자료를 제안하는 등 현실적인 대비책도 마련한다.

SK AX는 AXgenticWire Compliance를 종합 ESG 관리 플랫폼 '클릭 ESG(Click ESG)'를 통해 고객들에게 제공한다. 국내 기업 3400여 곳에서 활용 중인 '클릭 ESG'는 사용자가 환경·사회·거버넌스 관련 항목 데이터를 입력하면 △산업별 핵심지표 분석 △동종 업계 비교 △ 개선 영역 도출 등 맞춤형 진단 결과를 제공하는 'ESG 포털'이다. 기업들은 단일 플랫폼에서 ESG 컴플라이언스 준수를 위한 토털 서비스를 받을 수 있게 됐다.

SK AX 김경성 제조서비스2본부장은 "무심코 지나쳤을 법한 문구 하나에 행정적, 금전적 제재는 물론 ESG 평가 점수 하락으로 인한 기업가치 저하까지 발생할 수 있다"며 "글로벌 법령∙규제 및 사례까지 확보해 국내 수출 기업들도 그린워싱으로 어려움을 겪지 않도록 AXgenticWire Compliance를 지속 고도화해 나갈 것"이라고 말했다.