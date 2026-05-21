XR·AI·디지털트윈 유망기업에 장관상 시상…'대한민국 가상융합대상' 접수 25일까지 연장

과학기술정보통신부 장관상을 받을 2026년 대한민국 가상융합대상 수상 기업을 모집합니다. 수상 기업과 창작자에게는 장관상 등 상패와 함께 최신형 노트북 등 총 1300만원 규모의 부상도 제공합니다.

머니투데이는 과학기술정보통신부, 한국가상융합디지털산업협회와 함께 가상융합 생태계의 혁신 기업과 창작자를 발굴해 시상할 예정입니다. 기술 경쟁력과 성장 가능성을 갖춘 기업, 새로운 서비스와 콘텐츠로 시장을 개척하는 창작자·팀이 응모할 수 있습니다.

가상융합기술은 데이터, 네트워크, AI(인공지능), 디지털트윈, 확장현실(XR) 등 주요 ICT가 결합된 차세대 핵심 기술입니다. 산업 현장의 디지털 전환을 앞당기고 콘텐츠·제조·교육·의료·국방·공공서비스 등 다양한 분야에서 새로운 부가가치를 만들어낼 기술로 평가됩니다.

선정 기업(팀)은 오는 6월 10일 과학기술정보통신부 주최로 열리는 '대한민국 가상융합대상' 후보로 자동 등록됩니다. 우수 기업과 창작자에게는 기술력과 성과를 알릴 수 있는 기회가 제공됩니다.

특히 6월 10일부터 12일까지 서울 삼성동 코엑스에서 개최되는 '2026 대한민국 가상융합산업대전(KMF)'의 혁신관에 참여할 수 있는 자격이 주어집니다.

이번 공모는 참가 기업과 창작자의 요청을 반영해 접수 기간을 연장했습니다. 보다 많은 혁신 주체가 참여할 수 있도록 문턱을 낮춘 만큼, 가상융합 산업을 이끌어갈 역량 있는 기업과 창작자의 많은 관심과 응모를 바랍니다.

응모를 원하는 기업 또는 팀은 홈페이지(www.mt.co.kr/k-meta)에서 지원 양식을 내려받아 작성한 뒤 5월 25일까지 이메일로 제출하면 됩니다. 자세한 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

◇ 접수마감 : 2026년 5월 25일

◇ 신청방법 : 신청서 다운로드 및 작성후 이메일 접수

◇ 문의 및 접수 이메일: 머니투데이 정보미디어과학부 (02-724-7778, [email protected])

◇ 시상식 : 2026년 6월 10일 서울 강남구 역삼동 디캠프

◇ 부 상 : 총 1300만원 규모

(1) 대상(장관상) : 갤럭시 북6 40.6㎝ 울트라7

(2) 우수상 : 갤럭시 북5 프로360

(3) 혁신상 : 갤럭시 탭 S11

☞ 대한민국 가상융합대상 응모서류 다운받기(클릭)