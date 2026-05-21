블록체인 기술, 현장에 어떻게 적용하지? KISA, 서비스 개발기업 총 3억원 지원

KISA 전경 /사진 제공=한국인터넷진흥원

한국인터넷진흥원(KISA)은 국내 블록체인 기업의 기술 사업화를 지원하기 위해 '블록체인 응용서비스 개발 자금 지원사업'에 참여할 기술 공급기업을 모집한다고 21일 밝혔다.

이번 사업은 사전 수요조사를 거쳐 발굴한 대기업의 현장 과제와 국내 블록체인 공급기업의 기술을 연계해 산업 수요 기반 서비스 개발과 사업화를 지원하는 개방형 혁신 프로그램으로 진행된다. 개방형 혁신(Open Innovation, 오픈 이노베이션)은 기업이 내부 자원뿐 아니라 외부의 아이디어·기술·지식 등을 적극 활용해 제품·서비스·사업 모델을 발전시키는 혁신 전략이다.

지원 분야는 △수요기업이 필요로 하는 기능을 개발하는 '수요자 제안형' △공급기업이 창의적인 블록체인 서비스를 제안하는 '공급자 제안형' △공급기업이 직접 수요처를 발굴해 함께 과제를 신청하는 '수요공급 자율 매칭형' 등 총 세 가지다.

올해는 공급기업이 확보한 수요처를 활용할 수 있도록 '수요공급 자율 매칭형'을 신설해, 제조·유통·문화 등 다양한 산업에 블록체인 기술을 적용할 수 있도록 했다. 또 사업 확장 단계 기업의 참여 기회를 넓히기 위해 공급기업의 사업경력 요건을 기존 9년 이내에서 10년 이내로 완화했다.

한국인터넷진흥원은 서면 및 대면 평가를 통해 기술 공급기업 6곳을 선정하고, 과제당 5000만원씩 총 3억원 규모의 기술개발 자금을 지원할 예정이다. 선정 기업에는 사업화·해외 진출 등을 위한 전문가 컨설팅, 개발 서비스에 대한 수요기업 내 실증, 민간 투자사 연계 등도 제공된다.

공모 기간은 이날부터 6월19일 14시까지다. 신청 방법 등 자세한 사항은 '한국인터넷진흥원 전자계약 시스템'에 게시된 지원공고에서 확인할 수 있다.

나은아 한국인터넷진흥원 디지털신뢰단장은 "앞으로도 유망 블록체인 기업을 발굴해, 블록체인 서비스가 다양한 산업 분야에 적용되고 우리 기업의 기술이 국내외 시장으로 진출할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.