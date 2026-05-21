폰 꺼져도 알아서 이메일·송금 완결…구글, 24시간 개인 비서 '제미나이 스파크' 공개

데미스 하사비스 구글 딥마인드 CEO가 발표하고 있다. 2026.05.20./사진제공=구글

구글이 차세대 AI 모델 '제미나이 3.5 플래시'를 공개하고 자율형 AI 에이전트의 대중화 시대를 선언했다. 단순히 질문에 답하는 챗봇을 넘어 사용자의 업무를 대신 처리하고 검색·메일·쇼핑·영상 제작까지 연결하는 AI 생태계를 구축하겠다는 전략이다.

순다르 피차이 구글 CEO(최고경영자)는 지난 19일(현지시간) 미국 캘리포니아주 마운틴뷰 쇼라인 앰피시어터에서 열린 연례 개발자 행사 '구글 I/O 2026'에서 제미나이 3.5 플래시를 공개했다. 구글은 이 모델을 제미나이 앱과 구글 검색의 AI 모드에 기본 모델로 적용한다고 밝혔다. 다음 달 제미나이 3.5 프로 출시도 예고했다.

제미나이 3.5 플래시는 속도와 비용 효율성을 앞세운 경량 모델이다. 구글은 이 모델이 에이전트와 코딩 분야에서 기존 제미나이 3.1 프로를 앞섰다고 설명했다. 제미나이 3.5 플래시는 경쟁사들의 프런티어 모델보다 출력 속도가 4배 이상 빠르면서도 구동 비용은 절반 이하 수준이다.

구글은 에이전트 성능을 극대화하기 위해 24시간 클라우드에서 작동하는 개인형 AI 비서 '제미나이 스파크'도 함께 선보였다. 사용자의 기기가 꺼져 있어도 지메일, 구글 문서, 스프레드시트 등 워크스페이스 도구들을 연동해 회의록 작성부터 예산서 분석, 이메일 답장 발송까지 복잡한 비즈니스 파이프라인을 알아서 완결 짓는 비서다.

쇼핑 기능도 AI 중심으로 재편된다. 구글은 검색, 제미나이, 유튜브, 지메일을 가로지르며 상품을 담고 가격 변동을 추적하는 '유니버설 카트'를 올여름 미국에서 도입한다. 이용자가 관심 상품을 담아두면 AI가 가격 인하와 재입고 여부를 알려주고 여러 판매자의 상품을 한 번에 결제할 수 있도록 지원한다.

순다르 피차이 구글 CEO가 발표하고 있다. 2026.05.20./사진제공=구글

영상 생성 AI도 강화했다. 구글은 텍스트 뿐 아니라 사진, 영상, 오디오 등도 입력해 영상을 만들 수 있는 '제미나이 옴니'를 공개했다. 기존 영상 생성 모델이 주로 텍스트를 영상으로 바꾸는 방식이었다면 제미나이 옴니는 기존 영상이나 이미지를 바탕으로 새로운 영상을 만들고 캐릭터나 장면의 분위기를 바꾸는 편집 기능까지 지원하는 방향으로 설계됐다.

구글은 기술 확산에 따른 부작용을 막기 위해 안전장치 동맹도 확장했다. AI 생성 자료를 식별하는 디지털 워터마크 기술인 '신스ID'를 오픈AI, 일레븐랩스는 물론 한국의 카카오도 도입하기로 확정했다. 기술 유포와 동시에 딥페이크나 저작권 문제 등 책임 있는 AI 생태계를 선제적으로 구축하겠다는 취지다.

구글은 제미나이 3.5 플래시와 스파크를 앞세워 AI를 단순한 응답 도구에서 사용자의 일을 돕는 실행형 도구로 확장하겠다는 구상이다. 피차이 CEO는 제미나이 앱 월간 이용자가 1년 전 4억명에서 9억명을 넘어섰고, 검색의 AI 모드도 월 이용자 10억명을 돌파했다고 밝혔다.

피차이 CEO는 "단순히 글을 쓰고 정보를 찾아주는 조력자의 시대는 끝났다"며 "스스로 추론하고 끝까지 실행해 내는 '에이전틱 제미나이'가 인류의 일상을 근본적으로 바꿀 것"이라고 말했다．