전남교육청, 특수교육 학생 산업 현장 맞춤 직업 교육 실시

특수교육 전공과 학생 대상 '전공과 집중직무훈련 프로그램'. /사진제공=전남교육청

전남교육청이 특수학교 전공과 재학생을 대상으로 산업체 현장 수요를 반영한 '전공과 집중 직무훈련 프로그램'을 운영한다.

이번 프로그램은 21일부터 오는 10월 22일까지 총 5회에 걸쳐 진행되며, 전남도내 5개 특수학교 학생 73명이 참여한다. 학생들은 현장 중심 실습 교육을 통해 다양한 직무를 직접 체험한다. 특히 산업 현장에서 요구하는 직무 수행 능력과 기본 직업 태도를 기르는 데 중점을 두고 교육받는다.

직무훈련 과정은 정보통신, 전기·전자, 드론 조종 분야로 구성됐다.

정보통신 과정은 코딩 기초와 스크래치 활용 교육을 통해 디지털 기초 역량을 키우고, 전기·전자 과정은 아두이노 기초 및 전자키트 제작 실습을 통해 시각적 구조화 능력과 문제 해결 역량을 높이는 데 초점을 맞췄다. 드론 조종 과정은 드론 기초 이론과 조종 실습을 병행해 현장 적응력과 실무 이해도를 높일 예정이다.

전남교육청은 이번 프로그램이 특수학교 전공과 학생들의 미래 산업 대응 역량을 높이고, 현장 중심 직무 경험을 통해 변화하는 기술 환경에 대한 이해와 적응력을 키우는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

박철완 전남교육청 중등교육과장은 "학생들이 산업 현장에서 요구하는 직무 역량을 키우고 자신의 적성과 진로를 주도적으로 설계할 수 있도록 지원하겠다"며 "앞으로도 특수교육대상 학생들의 자립과 취업 연계를 위한 현장 중심 직업교육을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.