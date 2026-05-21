하나투어, 진주문화관광재단 맞손…진주 특화 관광상품 개발 나선다

지난 20일 하나투어 본사에서 진행된 업무 협약식 후 이대훈 하나투어 온라인본부장(왼쪽)과 왕기영 진주문화관광재단 대표이사가 기념 촬영을 하고 있다. /사진제공=하나투어

하나투어(37,650원 ▲350 +0.94%)는 지난 20일 진주문화관광재단과 국내 관광 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다

이번 협약은 진주시가 보유한 풍부한 문화·관광 자원과 하나투어의 여행상품 기획 및 마케팅 역량을 결합해 차별화된 지역 관광 콘텐츠를 선보이기 위해 마련됐다.

양 기관은 앞으로 △진주 지역 특화 관광상품 공동 개발 및 판매 △하나투어 온·오프라인 채널을 활용한 홍보·마케팅 △관광객 유치를 위한 인센티브 및 프로모션 지원 △지역 축제와 문화행사 활성화를 위한 교류 확대 등 다양한 분야에서 협력할 계획이다.

특히 하나투어는 이번 협약을 계기로 오는 26일 하나투어 홈페이지를 통해 '진주 단독 기획전'을 오픈한다. 이를 통해 체험형·체류형 중심의 다양한 진주 여행상품을 선보일 예정이다.

하나투어는 앞서 연천군과 영주시 등 지방자치단체와의 협업을 통해 지역 관광 활성화 사업을 추진해온 바 있다. 회사 측은 이러한 경험을 바탕으로 진주문화관광재단과도 장기적인 협력 체계를 구축해 지속적인 지역 관광 콘텐츠 개발에 나설 방침이다.

하나투어 관계자는 "진주시의 문화·관광 자원을 활용해 차별화된 국내 여행 콘텐츠를 선보일 계획"이라며 "앞으로도 지역과 상생할 수 있는 다양한 협업 모델을 확대해 나가겠다"고 말했다.