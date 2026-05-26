KT, '티빙 생활구독팩' 출시…구독 제휴사 라인업 확장

KT가 온라인동영상서비스(OTT) '티빙'에 다양한 실생활 쿠폰 혜택을 결합한 구독 상품 '티빙 생활구독팩'을 출시한다고 26일 밝혔다./사진제공=KT

KT(54,900원 ▼900 -1.61%)가 유튜브, 디즈니플러스 등 기존 구독상품 제휴사에 티빙을 추가한다.

KT는 OTT(온라인동영상서비스) 티빙에 실생활 쿠폰을 결합한 구독 상품 '티빙 생활구독팩'을 출시한다고 26일 밝혔다. 실생활 쿠폰은 GS25 4000원권, 다이소 4000원권, 올리브영 4000원권, 카카오 이모티콘 플러스 1개, 스노우(SNOW) VIP 이용권 1개월 등으로 매월 1개를 선택해 이용할 수 있다.

생활구독팩은 △티빙 베이직 생활구독팩 △티빙 스탠다드 생활구독팩 △티빙 프리미엄 생활구독팩 등 3종으로 구성된다. KT 회원가는 각기 1만1500원, 1만5500원, 1만9000원으로 정상가 대비 2000원 저렴하다.

KT는 오는 12월31일까지 할인 프로모션을 진행한다. 이 기간 생활구독팩 3종은 KT 회원가보다 2000원 추가 할인된 가격으로 제공된다. 또 오는 6월30일까지 KT 공식 홈페이지·앱으로 신규 가입하면 네이버페이 포인트 2000원권이 제공된다. KT 홍대 애드샵 플러스·광화문 온맞이점 매장에서 가입한 이용자에게는 티빙 신규 콘텐츠 '취사병 전설이 되다' 굿즈(상품)를 한정 수량 증정한다.

강이환 KT 소비자서비스본부장(상무)는 "티빙 생활구독팩은 콘텐츠 이용권과 생활 혜택을 결합한 상품"이라며 "앞으로도 다양한 제휴와 혜택을 제공하는 등 구독 서비스를 지속 확대하겠다"고 말했다.