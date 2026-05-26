글자크기

SKT, T우주서 '유튜브 라이트' 상품 월 7900원에 출시

 >  IT/과학

SKT, T우주서 '유튜브 라이트' 상품 월 7900원에 출시

김소연 기자
2026.05.26 09:17
SK텔레콤은 구독 서비스 플랫폼 'T 우주'에서 '유튜브 프리미엄 라이트(YouTube Premium Lite)' 상품을 신규 출시한다고 26일 밝혔다.
SK텔레콤은 구독 서비스 플랫폼 'T 우주'에서 '유튜브 프리미엄 라이트(YouTube Premium Lite)' 상품을 신규 출시한다고 26일 밝혔다.

SK텔레콤(101,000원 ▼1,800 -1.75%)은 구독 서비스 플랫폼 'T 우주'에서 '유튜브 프리미엄 라이트' 상품을 신규 출시한다고 26일 밝혔다.

유튜브 프리미엄 라이트는 광고로 인한 끊김 없이 대부분의 동영상을 시청할 수 있으며, 오프라인 저장 및 백그라운드 재생을 지원한다.

유튜브 프리미엄 라이트는 유튜브 뮤직은 지원하지 않는 대신 이용료를 크게 낮춘 상품이다. 유튜브 앱에서 음악 콘텐츠나 쇼츠(Shorts) 이용 시 오프라인 저장 및 백그라운드 재생이 제한되고 일부 광고가 표시될 수 있다.

SKT는 유튜브 프리미엄 라이트를 단독으로 구독할 수 있는 T 우주 상품을 정가 대비 할인된 가격인 월 7900원에 선보였다. 유튜브 라이트 요금제는 안드로이드 기준 월 8500원, iOS 기준 월 1만900원이다.

SKT는 T 우주 유튜브 프리미엄 라이트 출시를 기념해 1+1 프로모션도 진행한다. 이에 따라 이날부터 6월30일까지 한 달간 해당 단독 구독 상품 가입자에게는 두번째 달 구독료가 청구되지 않는다.

이승하 SKT 프로덕트 담당은 "고객들이 일상에서 즐겨 찾는 유튜브를 T 우주를 통해 보다 합리적인 가격에 이용할 수 있도록 이번 상품을 기획했다"며 "앞으로도 T 우주를 통해 고객에게 실질적인 혜택과 편의를 제공하는 구독 상품을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

독자들의 PICK!

<저작권자 © ‘돈이 보이는 리얼타임 뉴스’ 머니투데이. 무단전재 및 재배포, AI학습 이용 금지>

관련 기사

기자 프로필 이미지

김소연 기자

증권부 김소연입니다.

공유