방미통위, 시각·청각 장애인 맞춤형 TV 3만5000대 지원

김종철 방송미디어통신위원회(방미통위) 위원장/사진=뉴시스

방송미디어통신위원회는 26일 올해 시각·청각장애인 맞춤형 티브이(TV) 3만5000대를 보급하기로 하고, 이날부터 신청접수를 받는다고 밝혔다.

기초생활수급자, 차상위 계층 등 시각·청각장애인 저소득층은 무료로 보급받을 수 있으며, 그 외 시각·청각장애인은 일부 비용(10만 원)을 부담해 신청할 수 있다.

저소득층의 경우 온라인 접수는 이날부터 7월 3일까지, 지자체를 통한 현장 접수는 6월8일부터 7월3일까지 진행된다. 그 외 시각·청각 장애인은 7월13일부터 8월7일까지 신청 가능하다.

올해는 대내외적인 환경 변화를 고려해 보급 절차의 효율성을 높이면서 홍보 효과를 높이기 위해 온라인 접수를 현장 접수보다 1주일 먼저 신청받고, 접수받는 기간도 1주간 늘려 4주간 운영한다.

시각·청각장애인용 맞춤형 TV는 43형 고화질(풀HD) 스마트TV다. 음성안내, 폐쇄 자막‧수어 화면 분리, 수어방송 화면비율 확대 등 보다 편리하게 방송을 시청할 수 있도록 편의 기능을 제공할 예정이다.

맞춤형 TV 보급 사업은 2000년부터 자막방송·화면해설방송 기능을 갖춘 방송수신기로 시작돼 2013년부터 현재 TV 형태의 통합수신기로 발전했고, 지속적인 기능 개선 및 보급을 통해 장애인의 방송 접근권 향상에 기여해 왔다.

신청은 주민등록지 관할 읍·면·동 주민센터를 직접 방문하거나 시청자미디어재단 전용 누리집을 통해 온라인으로 할 수 있다.

자세한 사항은 맞춤형 티브이(TV) 보급 사업 대표전화(1688-4596), 전용 누리집(tv.kcmf.or.kr)을 통해 문의할 수 있으며, 관련 영상은 시청자미디어재단 유튜브를 통해 확인하면 된다.