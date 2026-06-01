카카오 노조, 오는 10일 4시간 부분파업…"교섭에 따라 수위 강화"

전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회 조합원들이 20일 경기 성남시 판교역 광장에서 결의대회를 열고 구호를 외치고 있다/사진=뉴시스 /사진=김명년

카카오(42,450원 ▲500 +1.19%) 노동조합이 오는 10일 4시간 부분파업에 들어간다.

카카오 노조인 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 1일 입장문을 내고 "오는 10일 수요일 4시간 부분파업 및 판교 집회를 진행할 예정"이라고 밝혔다.

노조는 "즉각적인 전면 파업은 아닌 부분 파업"이라면서도 "향후 교섭 상황에 따라 파업 수위를 강화할 수 있다"고 했다.

카카오 노조는 핵심 요구사항으로 고용안정 확보와 경영진 중심 보상체계 개선을 제시했다. 노조는 "지속적인 경영 실패로 인한 매각, 분사, 구조조정을 멈추고 고용안정을 확보하는 것이 핵심 요구"라고 밝혔다. 이어 "잘못된 의사결정으로 고용불안을 야기하고도 압도적인 보상을 독점하는 경영진 중심의 보상체계 개선도 요구한다"고 했다.

카카오톡 등 주요 서비스 운영 차질 우려에 대해서도 언급했다. 노조는 "일상생활에 밀접하게 연결돼 있는 카카오톡을 비롯한 여러 서비스의 중단이나 문제가 발생할 부분에 대한 우려가 큰 것으로 알고 있다"고 덧붙였다.

앞서 카카오 노사는 지난달 27일 경기지방노동위원회에서 열린 임금교섭 조정에 실패했다. 카카오 노사는 성과급 규모와 양도제한조건부주식(RSU)의 성과급 산입 여부 등을 놓고 맞섰지만 이견을 좁히지 못한 것으로 알려졌다.

이번 집회는 카카오 노조가 쟁의권을 확보한 직후 나서는 첫 단체행동이다. 만약 오는 10일 전까지 노사가 추가 협상을 진행하지 못한 채 집회를 열 경우 파업이 단계적으로 실현될 가능성이 커진다.