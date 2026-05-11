"인도에 한국기업 전용 산단 조성해야"…경제협력 강화 논의

김정관 산업통상부 장관(왼쪽에서 두번째) 지난달 21일(현지시간) 인도 뉴델리 오베로이 호텔에서 열린 '한·인도 비즈니스 파트너십' 행사장을 방문해 1:1 비즈니스 상담회장과 K-이노베이션 쇼케이스장을 둘러보고 있다. /사진제공=산업통상부

한-인도 간 경제협력을 보다 구체화하기 위한 전문가 논의가 이뤄진다. 인도 내 한국기업 전용산단 조성이나 인도의 대한국 무역적자 완화 등이 필요하다는 지적이 제기됐다.

산업통상부는 11일 한-인도 경제협력 확대 방안을 논의하기 위한 전문가 간담회를 개최했다고 밝혔다. 지난달 이재명 대통령의 인도 국빈방문을 계기로 양국 간 경제 분야 성과의 후속 이행 방향을 점검하기 위한 차원이다.

간담회에는 대외경제정책연구원, 산업연구원, 대한무역투자진흥공사, 한국무역협회, 한국산업단지공단 등 주요 경제·연구기관 전문가들이 참석했다.

전문가들은 인도가 세계 최대 수준의 인구(약 14억3000만명)를 기반으로 세계 유망 시장으로 부상하고 있다는 점에 주목했다. 하지만 인프라 부족, 복잡한 제도 등으로 인해 중소기업에는 여전히 진입장벽이 높은 시장이라는 점을 지적하면서 한국기업 전용 산업단지 조성을 통한 인프라·인허가 부담 완화가 필요하다는 점을 강조했다.

인도의 대한국 무역적자 완화가 필요하다는 점도 지적됐다. 인도에 진출한 한국기업의 사업 구조는 '중간재 수입 → 현지 가공 → 내수 판매' 방식으로 이뤄져 인도의 대한국 무역적자를 심화하는 요인으로 지목된다. 이에 유망 업종을 중심으로 인도 생산기지를 글로벌 생산·수출 거점으로 육성해 인도 내수에서 글로벌 수출로 전환하는 것이 필요하다고 봤다.

산업부는 간담회에서 제기된 의견을 정책에 적극 반영해 한-인도 산업 협력의 실행력을 높일 계획이다. 김정관 산업부 장관은 "현재의 한-인도 경제·산업 협력 수준은 양국의 잠재력과 기대에 비춰 아직 충분하지 못한 것이 사실"이라며 "국빈 방문 성과가 조속히 가시화할 수 있도록 관계부처 및 유관기관과 긴밀히 협력할 것"이라고 말했다.