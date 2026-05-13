셀트리온, 다우존스 지속가능경영 월드 지수 2년 연속 편입

셀트리온(188,800원 ▼6,300 -3.23%)은 글로벌 ESG 평가 지표인 '다우존스 지속가능경영지수'(DJ BIC) 월드 지수'에 2년 연속 편입됐다고 13일 밝혔다. 이번 성과는 글로벌 사업 확장과 함께 ESG 경영 체계를 지속적으로 고도화해 온 셀트리온의 노력이 종합적으로 반영된 결과다.

DJ BIC는 S&P 글로벌에서 매년 전 세계 1만2000여개 기업을 대상으로 실시하는 기업지속가능성평가(CSA) 결과를 바탕으로 산출되는 글로벌 ESG 지수다. 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance) 전반에서 기업의 중장기 경쟁력과 지속가능성을 가늠하는 대표적인 글로벌 ESG 지표로 알려져 있다.

셀트리온은 올해 DJ BIC 월드(World), 아시아퍼시픽(Asia Pacific), 코리아(Korea) 등 3개 지수에 모두 편입되는 성과를 달성했다. 특히, 이 중 DJ BIC 월드 지수는 전 세계 시가총액 상위 2500개기업 가운데 ESG 평가 상위 10%만 편입되는 최고 권위의 지수 중 하나로 평가된다.

셀트리온은 ESG 경영 기반 지속가능한 의료 서비스 생태계 구축을 비전으로 삼고, 환경·사회·지배구조 전반에서 체계적인 경영 활동을 추진하고 있다. 환경 분야에서는 '2045 탄소중립 로드맵'을 바탕으로 온실가스 감축 과제를 체계적으로 실시하고 있으며, 주요 판매 제품 11종을 대상으로 전과정평가(LCA)를 수행해 원료 조달부터 생산·유통에 이르는 전 과정의 환경영향을 관리하고 있다.

사회 분야에서는 청년 중심 채용 확대, 육아휴직 장려, 복지제도 개선 노력 등을 인정받아 '대한민국 일자리 으뜸기업'에 2년 연속 선정됐다. 취약계층 의료비 지원, 개발도상국 의료진 교육 등 의료 접근성 향상을 위한 다양한 활동을 이어가고 있다. 지배구조 분야에서는 지난달 총 911만주(약 1조8000억원) 규모의 역대급 자사주 소각을 마무리한데 이어, 최근 매입한 약 1000억원 규모의 자사주를 전량 소각하기로 결정했다.

셀트리온 관계자는 "DJ BIC 월드 지수 2년 연속 편입은 셀트리온의 ESG 경영 체계와 실행력이 글로벌 스탠다드에 충실히 부합하고 있다는 점을 다시 한번 입증한 결과"라며 "앞으로도 지속가능한 성장을 위해 환경·사회·지배구조 등 분야 전반에 걸쳐 ESG 경영을 체계적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.