에스티팜, UN 글로벌콤팩트 가입… "ESG 경영 강화"

에스티팜(131,400원 ▼11,100 -7.79%)이 세계 최대 규모의 자발적 기업 지속가능성 이니셔티브인 'UN 글로벌콤팩트(이하 UNGC)'에 가입했다고 15일 밝혔다.

에스티팜은 최근 UN 본부에 성무제 대표이사 명의의 가입 지지 서한을 전달하고 UNGC가 권장하는 인권, 노동, 환경, 반부패 분야의 10대 원칙을 기업 경영 전반에 통합하겠다는 의지를 표명했다. 이번 가입에 따라 에스티팜은 매년 10대 원칙 준수 성과와 실천 로드맵을 담은 이행보고서를 공개할 예정이다.

이번 UNGC 가입은 에스티팜이 추진 중인 ESG(환경·사회·지배구조) 활동을 글로벌 기준에 부합하도록 체계화하고, 글로벌 파트너사들과의 신뢰를 강화하는 계기가 될 전망이다.

성무제 에스티팜 대표이사는 "UNGC 가입은 에스티팜이 단순한 이익 창출을 넘어, 인류의 건강과 지속가능한 미래를 위해 책임 있는 경영을 실천하겠다는 전사적인 다짐"이라며 "UNGC 10대 원칙을 기업의 전략과 문화, 일상적인 운영에 내재화해 글로벌 리딩 CDMO(위탁개발생산) 기업으로 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.