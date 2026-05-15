키 포기하고 살 뺀다?...10대 '비만약' 처방 급증, 마운자로 5배·위고비 2.4배

주사형 비만치료제

청소년 사이에서 일명 '살 빼는 주사'로 불리는 GLP(글루카곤 유사 펩타이드)-1 계열 비만치료제 처방이 급격히 늘면서 오남용 우려가 커지고 있다. 청소년은 성인보다 부작용 발생률이 높고 급격한 체중 변화 등이 성장 발달에 악영향을 미칠 수 있는 만큼 관리 강화의 필요성이 제기된다.

15일 김선민 조국혁신당 의원실이 건강보험심사평가원으로부터 제출받은 의약품안전사용서비스(DUR) 자료에 따르면 지난해 10월부터 올해 3월까지 10대 대상 비만치료제 처방 점검 건수는 총 2만5150건으로 집계됐다.

10대의 마운자로 처방 점검 건수는 지난해 10월 380건에서 올해 3월 1888건으로 5배 증가했다. 같은 기간 위고비 처방 점검 건수는 914건에서 2213건으로 2.4배 늘었다. 누적 처방 점검 건수는 각각 8136건, 1만7014건으로 조사됐다.

한국 노보노디스크제약은 지난해 10월 식품의약품안전처로부터 위고비의 청소년 적응증 확대 승인을 받았다. 이에 따라 초기 체질량지수(BMI)가 성인 기준 30㎏/㎡ 이상에 해당하고 체중이 60㎏을 넘는 12세 이상 청소년 환자에게 식이요법·운동요법 보조제로 사용할 수 있게 됐다.

한국릴리의 마운자로는 아직 국내에서 청소년 적응증을 승인받지 않았지만, 의료진 판단에 따라 오프라벨(허가 외 사용) 처방은 가능한 상황이다.

식약처는 청소년의 경우 위고비 기준, 최대 내약용량 또는 주 1회 2.4㎎을 12주간 투여한 뒤 BMI가 최소 5% 이상 감소하지 않을 경우 치료 중단을 권고하고 있다. 이는 △청소년은 성인보다 담석증·담낭염·저혈압 등의 부작용 발생률이 높고 △영양 섭취 부족과 급격한 체중 감소가 성장 발달에 영향을 미칠 수 있기 때문이라는 게 식약처의 설명이다.

김 의원실에 따르면 위고비와 마운자로를 가장 많이 처방한 의원 상위 1~3위와 조제 약국 상위권은 모두 서울 종로구에 집중돼있다. 종로구 한 의원의 경우 2024년 10월 위고비 국내 도입 이후 지난 3월까지 처방 점검 건수가 5만999건에 달했다. 또 다른 종로구 의원은 지난해 8월 마운자로 출시 이후 3만1915건의 처방 점검 건수를 기록했다. 일각에서는 정상 체중 환자까지 손쉽게 비만치료제를 처방받을 수 있다고 알려진 이른바 '비만약 성지'에 환자가 몰렸기 때문이라는 분석이 나온다.