삼성바이오에피스, 日서 스텔라라 바이오시밀러 출시…일본 진출 본격화

삼성바이오에피스의 자가면역질환 치료제 'SB17'(성분명 우스테키누맙) 일본 출시 제품/사진제공=삼성바이오에피스

삼성바이오에피스가 자가면역질환 치료제 'SB17'(성분명 우스테키누맙)을 현지 마케팅 파트너사 니프로 코퍼레이션(이하 니프로)을 통해 일본에 출시했다고 20일 밝혔다.

SB17은 존슨앤존슨(J&J)이 개발한 스텔라라의 바이오시밀러(생물의약품 복제약)로, 면역반응 관련 신호 전달물질인 인터루킨(IL)-12와 IL- 23의 활성을 억제하는 자가면역질환 치료제다. 적응증은 판상 건선, 건선성 관절염 등이다.

삼성바이오에피스는 지난해 12월 일본 후생노동성으로부터 SB17의 판상 건선 및 건선성 관절염 치료에 대한 판매 허가를 승인받았다. 지난 19일엔 일본 건강보험(NHI) 약가 기준에 등재되면서 이날 제품을 출시하게 됐다.

삼성바이오에피스는 지난해 6월 니프로와 전략적 파트너십을 체결하고 스텔라라 바이오시밀러를 포함한 다수의 바이오시밀러 제품의 일본 내 상업화를 추진해왔으며, 이번 SB17 출시로 일본 시장 진출을 본격화하게 됐다.

정진한 삼성바이오에피스 커머셜사업본부 상무는 "일본 자가면역질환 환자들에게 고품질 바이오시밀러 치료 옵션을 제공함으로써 치료 접근성을 높이고, 앞으로도 다양한 치료 분야의 미충족 수요 해소를 위해 지속 노력할 것"이라고 말했다.

삼성바이오에피스는 유럽과 미국에서 '피즈치바', 국내에선 '에피즈텍'이란 제품명으로 스텔라라 바이오시밀러를 출시해 판매하고 있다.