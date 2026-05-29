병원 옮길 때 진료·영상기록 'AI 비서'가 자동 지원…"하반기 구축"

(정은경 보건복지부 장관이 8일 오후 경기 성남시독거노인종합지원센터를 찾아 노인맞춤돌봄·응급안전안심 등 독거노인 지원 서비스 운영 현황을 점검하고 있다./사진=보건복지부, 서울=뉴스1

올 하반기 서울·강원·전남 등 3개 권역에 '공공의료 인공지능(AI) 고속도로'가 깔린다. 지역 의료기관과 상급종합병원(권역 의료기관) 간 환자 의뢰·회송이 원활해져 지역 의료격차 완화와 의료비 절감 등에 도움이 될 것으로 기대된다.

보건복지부는 오는 6월부터 '보건의료 전주기 인공지능 전환(AX) 스프린트 사업'(이하 'AX 스프린트 사업')에 본격 착수한다고 29일 밝혔다.

이번 사업에서 복지부는 개별 병원의 EMR(전자의무기록)과 PACS(의료영상 저장 전송시스템)에 AI를 직접 연동해 환자 의뢰·회송 절차가 AI 기반으로 자동화될 수 있도록 시스템을 구현할 계획이다.

환자 의뢰·회송 AX 실증은 'AX 스프린트 사업'에 선정된 서울·강원·전남에서 우선 적용된다. 선정된 공공병원에는 올해 하반기 추진 예정인 '공공의료 AI 고속도로 사업'과 연계해 국가 그래픽처리장치(GPU)와 공공 AX 전용망 등을 지원할 예정이다.

정경실 복지부 보건의료정책실장은 이날 오전 서울대병원을 찾아 AI를 활용한 협진 체계를 참관하고 정책 간담회를 열어 현장 의견을 청취했다.

긴딤회에는 서울대병원, 강원대병원, 서울의료원, 영월의료원 등 병원계과 이지케어텍, 인피니티헬스케어 등 기업, 보건사회연구원 등이 참석해 △상급종합병원 의료 AI 기술을 지역 공공병원 시스템과 연동·확산하는 전략 △지방의료원 관점에서 체감할 수 있는 AI 대전환의 실질적 필요성 등을 논의했다.

정 실장은 "AI를 개별 병원의 EMR, PACS와 신속하게 연동해 환자들에게 끊김이 없는 진료를 보장하겠다"며 "중복 검사로 인한 불필요한 의료비 지출을 막는 '스마트 의료 인프라'를 속도감 있게 완성해 나갈 것"이라 말했다.