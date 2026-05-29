삼성에피스홀딩스, 중국 R&D 센터 설립…첫 글로벌 연구 거점

삼성바이오에피스 사옥 전경 /사진=삼성바이오에피스

삼성에피스홀딩스(457,500원 ▼25,000 -5.18%)가 신약 개발 역량 강화를 위해 중국에 연구개발(R&D) 센터를 구축한다. 바이오 지주사 체제 신사업 확대 행보의 일환으로, 첫 글로벌 연구 거점 확보라는데 의미가 부여된다.

삼성에피스홀딩스는 최근 중국 베이징 창핑(昌平)구에 바이오의약품 연구개발 사업을 목적으로 한 100% 출자회사 '삼성생물과기 중국 유한공사'(삼성바이오에피스 중국 R&D 센터)를 설립했다고 29일 밝혔다.

삼성에피스홀딩스는 지난해 11월 출범한 바이오 투자 지주회사로 미래 신사업 강화를 위한 다양한 사업 전략을 추진해 왔다. 이를 위해 항체-약물 접합체(ADC) 중심 기술 플랫폼 확보와 신약 개발 역량 강화를 위해 삼성바이오에피스 중국 R&D 센터를 설립하게 됐다는 설명이다.

삼성바이오에피스 중국 R&D 센터가 위치한 창핑구는 바이오 첨단 기술산업단지 중관춘(中關村) 생명과학원이 소재하고 베이징대, 칭화대 등 명문 대학과 인접해 있다. 우수한 연구개발 인프라와 인적 경쟁력을 보유한 지역으로 평가된다.

삼성바이오에피스 중국 R&D 센터는 내달 정식 개소를 앞두고 있다. 전문 인력들을 현지에서 채용해 운영하는 현장 특화형 연구개발 조직으로 출범할 예정이다.

김경아 삼성에피스홀딩스 사장은 "중국 R&D 센터 설립은 연구개발 역량 강화를 위한 적극적 글로벌 진출 행보"라며 "최근 ADC 기술 분야에서 두각을 나타내고 있는 중국 현지의 우수 인력과 기술 인프라를 적극 활용해 차세대 바이오 신약 개발을 위한 사업 역량 강화에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.