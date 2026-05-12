"과자봉지 흑백으로"…나프타 부족 일본 가루비의 결단

일본 제과업계 1위 기업 가루비(calbee)가 나프타 부족으로 잉크 공급에 차질을 빚자 주력 상품 포장을 흑백으로 바꾼다는 방침을 밝혔다./사진=X(옛 트위터) 갈무리

일본 제과업계 1위 기업 가루비(calbee)가 나프타 부족으로 잉크 공급에 차질을 빚자 주력 상품 포장을 흑백으로 바꾼다는 방침을 밝혔다.

12일 요미우리신문 등 일본 언론에 따르면 일본 과자회사 가루비가 주력 상품인 감자칩 포장지를 흑백으로 교체한다. 오는 25일 출하분부터 감자칩 패키지 인쇄를 흑백 2가지 색만 사용한 패키지로 전환할 계획이다.

대상은 감자칩 '가벼운 소금맛', '콘소메 펀치' 등 총 14개 상품이다. 당초 오는 7월로 예정했던 '사우어크림맛' 신제품 출시는 연기됐다.

가루비 측은 "중동 정세 악화로 원재료 조달이 극히 불안정해졌다"며 "안정 공급을 최우선으로 하여 기민하고 유연하게 대응하겠다"고 했다.

향후 이란 정세가 어떻게 될지 알 수 없는 가운데 나프타 대부분을 수입해 쓰는 일본의 다른 기업들도 가루비처럼 흑백 등 단순한 포장으로 바꿀 가능성이 있다는 관측이 나온다. 실제 육가공업체 이토햄요네큐홀딩스 우라타 히로유키 사장은 "앞으로는 컬러풀한 패키지가 어려워질 것"이라고 발언한 바 있다.

이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 나프타 가격이 오르자 잉크나 접착제 같은 부자재 가격까지 들썩이고 있다. 포장지를 만들 때 필요한 잉크나 접착제 같은 각종 부자재 또한 결국 원유에서 뽑아낸 성분으로 만들기 때문인데, 전쟁 여파가 일상적인 자재 원가까지 끌어올리고 있는 셈이다.

우리 정부도 나프타를 중심으로 한 공급망 불안이 생활물가 전반으로 확산될 가능성에 대해 강한 경계감을 드러냈다. 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관은 지난달 6일 제14회 국무회의 겸 제4차 비상경제점검회의에서 "나프타와 파생상품은 산업 전반에 영향을 미치는 핵심 품목"이라며 "페인트의 경우 원재료 가격 상승과 공급 감소 우려가 커지고 있어 화학물질 등록 시 유해성 시험자료를 시험계획서로 대체해 수입 기간을 대폭 단축할 것"이라고 했다.

특히 포장재 수급 문제에 대해선 "위생용품과 식음료 포장재 가격 및 재고를 집중 관리하고 수액제 포장재에는 나프타를 우선 공급해 생산 차질을 막겠다"며 "기존 잉크 각인 방식 대신 스티커 부착을 허용하는 등 규제도 완화하겠다"고 밝혔다.