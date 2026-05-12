"봄밤 깨우는 금빛 선율" 단국대 심포닉밴드, 14일 협주곡의 밤 공연

'2026 심포닉 밴드 협주곡의 밤' 포스터./사진제공=단국대

단국대학교 음악학부 심포닉밴드가 오는 14일 저녁 7시 죽전캠퍼스 난파음악관 콘서트홀에서 '2026 심포닉 밴드 협주곡의 밤'을 개최한다고 12일 밝혔다.

지휘자 이건용 교수가 이끄는 이번 연주회는 존 필립 수자의 '더 로열 리전 마치'로 막을 올린다. 이어 보후슬라프 마르티누의 '오보에 협주곡 H353', 앙드레 메사제의 '클라리넷 솔로', 에릭 쿡의 '트롬본과 윈드 밴드를 위한 볼리바르'가 연주된다.

베른하르드 헨리크 크루셀의 '클라리넷 협주곡 2번 Op.5', 카를 회네의 '트럼펫과 콘서트 밴드를 위한 슬라브 환상곡', 베르트 아페르몽의 '트롬본과 밴드를 위한 컬러' 등 관악기의 매력을 극대화한 레퍼토리도 선보인다.

특히 이번 무대에는 국내외 콩쿠르에서 실력을 입증한 재학생들이 참여한다. 김송희(오보에), 한예담·권상우(클라리넷), 신현종·김제민(트롬본), 박건우(트럼펫) 등이 협연자로 나서 화려한 기교와 웅장한 울림을 전할 예정이다.

이 교수는 "이번 연주회는 학생들이 협주곡 레퍼토리를 통해 각자의 음악적 개성과 연주 역량을 마음껏 펼치는 무대가 될 것"이라며 "앞으로도 학생들이 실전 무대 경험을 통해 전문 연주자로 성장할 수 있도록 다양한 공연 기회를 마련하겠다"고 말했다.

한편 공연은 전석 무료로 진행된다. 자세한 내용은 음악학부 기악전공 사무실로 전화 문의하면 된다.