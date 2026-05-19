"그냥 부숴주세요" 90만원 케이크 미련 없이 '활활'...불쇼 열린 이유

미국의 한 제과점 주인이 바람을 피운 남자친구에게 주려고 했던 90만원 상당의 케이크를 고객 대신 통째로 태우는 복수 영상이 화제다. /사진=SNS 갈무리

미국 한 제과점 주인이 바람을 피운 남자친구에게 주려고 했던 90만원 상당 케이크를 고객 대신 통째로 태우는 복수 영상이 화제다.

18일(현지시각) 뉴욕포스트에 따르면 미국 루이지애나주 뉴올리언스 인근에서 제과점을 운영하는 줄리 프라델라는 자신의 SNS(소셜미디어)에 "고객이 남자친구에게 줄 이 큰 케이크를 찾으러 오기로 한 날 바람을 피웠다는 사실을 알게 됐다"는 글과 함께 영상을 올렸다.

한 여성 고객은 남자친구인 조나단의 생일을 맞아 600달러(약 90만원)에 달하는 거대한 아몬드 케이크를 주문했다. 해당 케이크는 75인분이 넘는 것으로, 조나단이 직접 디자인을 골랐고 여성 고객이 비용을 부담했다.

그러나 케이크를 받기로 한 당일 여성 고객은 남자친구가 바람피운 사실을 알게 됐다. 프라델라는 "고객이 '그가 바람을 피웠고 케이크를 굉장히 신경 쓰고 있는데 절대 못 받게 하겠다'고 말했다"며 "'100달러(약 15만원)를 추가로 낼 테니 케이크를 부수는 장면을 찍어서 보내달라'고 요청하더라"고 했다.

프라델라는 "더 잘할 수 있다"면서 케이크를 태우는 '불쇼'를 제안했다.

영상에서 프라델라는 카메라에 대고 "조나단, 생일 축하해. 오늘 밤 파티를 위해 케이크를 만들면서 정말 즐거웠어. 그런데 우리는 바람피우는 사람을 싫어해"라고 말했다.

그의 말이 끝나자 화면 뒤쪽에 있던 대형 케이크는 순식간에 화염에 휩싸여 타기 시작했다. 케이크는 검게 그을리며 무너졌다. 영상 말미에는 조나단의 이름이 적힌 장식물도 녹아내렸다.

누리꾼들은 "케이크에 불이 붙은 모습은 처음 본다", "이상하게 기분이 좋아진다. 더 많이 태워달라" 등 반응을 보였다.

프라델라는 "복수극 속 주인공이 된 것 같았다. 이 사건 덕분에 소문을 듣고 찾아온 새로운 고객이 늘었다"며 "교훈은 사람 갖고 장난치지 말라는 것"이라고 했다.