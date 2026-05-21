중러정상회담, 시진핑·푸틴 만났다… '美중심 탈피' 글로벌 거버넌스 개혁 공감

블라디미르 푸틴(왼쪽) 러시아 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 20일(현지 시간) 중국 베이징 인민대회당에서 열리는 정상회담을 앞두고 악수하며 기념 촬영하고 있다. /베이징(중국)AP=뉴시스

시진핑 중국 국가주석이 도널드 트럼프 미국 대통령에 이어 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 만나 글로벌 거버넌스 개혁추진에 대한 공감대를 형성했다. 미국 중심의 질서를 대신할 새로운 국제관계를 만든다는 의도다.

시 주석은 중국을 국빈방문한 푸틴 대통령과 20일 베이징 인민대회당에서 정상회담을 하고 "올해는 중러 선린우호협력조약(이하 우호조약) 체결 25주년"이라며 양국의 우호조약 연장에 합의했다고 밝혔다. 시 주석은 또 "현재 국제사회는 매우 큰 변화를 겪고 있으며 세계는 '정글의 법칙'으로 퇴행할 위험에 직면했다"고 비판했다.

이에 푸틴 대통령은 "새로운 시대에 양국간 포괄적 파트너십과 전략적 협력은 국가관계의 모범이 된다"며 "우리의 외교정책 협력은 국제무대에서 주요 안정화 요인 중 하나"라고 말했다.

국제정세가 급변하는 가운데 양국의 협력을 바탕으로 다극화한 새 질서를 만들어야 한다는 데 두 정상이 공감한 셈이다.

양국은 이날 '포괄적 전략협력 동반자관계 심화에 관한 공동성명'과 '다극화된 세계질서와 새로운 유형의 국제관계 수립에 관한 공동성명'을 채택했다. 또 무역, 에너지, 과학, 교육 등 분야를 망라한 약 40건의 양자협력 문서에 서명했다.

특히 러시아는 석유, 천연가스 주요 수출국으로서 중국에 대한 안정적 에너지 공급을 약속했다. 양국 정상은 정상회담 후 진행된 기자회견에서도 새로운 국제질서를 강조했다.

푸틴 대통령의 이번 방중은 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중 직후 진행돼 국제사회의 관심을 모았다. 중국이 다자회의가 아닌 양자방문 형식으로 같은 달에 미국과 러시아 정상 모두를 맞이한 것은 처음이다.

또한 중국은 푸틴 대통령의 방문으로 유엔 안전보장이사회 상임이사국(미국·중국·영국·프랑스·러시아) 5개국 중 4개국 정상 모두를 5개월 새 맞이했다. 홍콩 사우스차이나모닝포스트는 이에 대해 "미국과 러시아 모두와의 관계를 관리하며 글로벌 질서의 핵심축으로 자리매김하려는 중국의 움직임을 반영한다"고 분석했다.

한편 이날 중국 상무부는 홈페이지에 게재한 문답형식의 설명자료를 통해 앞선 미중 정상회담의 성과를 발표했다. 여기엔 중국이 보잉 항공기 200대를 구입할 것이라는 구체적 수치를 넣고 희토류 수출통제 문제해소와 관련한 내용이 담겨 먼저 관련 성과를 내세운 트럼프 대통령의 체면을 살려주는 모양새가 됐다.