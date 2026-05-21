주한 美대사 후보 "미국기업, 韓기업과 동등 대우 받아야"

미셸 스틸 주한 미국대사 후보자가 20일(현지시간) 워싱턴DC 연방의회 상원 외교위원회 청문회에서 답변하고 있다. /로이터=뉴스1

미셸 스틸 주한 미국 대사 후보자(70·한국명 박은주)가 20일(현지시간) "한국에서 사업을 영위하는 미국 기업들은 한국 기업이 미국에서 누리는 것과 동일한 시장 접근권을 누릴 자격이 있다"고 말했다.

스틸 후보자는 이날 워싱턴DC의 미 연방의회 상원 외교위원회 인사청문회에서 "한국은 미국의 가장 중요한 무역 파트너 중 하나이자 미국 산업 재건에서 핵심적 투자국"이라며 이같이 밝혔다.

스틸 후보자는 지난해 한미 정상의 통상·안보 합의 내용이 담긴 '공동 팩트시트'를 언급하면서 "한국이 미국의 전략산업에 3500억달러를 투자하고 수출 장벽을 낮추기로 약속한 협정을 환영한다"고도 말했다.

이어 "한미 동맹은 동북아의 평화, 안보, 번영을 지탱하는 핵심축 역할을 해왔다"며 "주한미군 2만8500명을 주축으로 하고 미국의 확장 핵 억지력으로 강화된 공동 방위태세는 여전히 철통 같고 이것이 바로 우리 동맹의 기반"이라고 말했다.

스틸 후보자는 한국어로 "고생 끝에 낙이 온다"라고 말한 뒤 "수많은 한국계 미국인들처럼 우리 이야기도 고난 속에서 시작됐다"며 자신의 부모가 6·25 전쟁 당시 북한을 탈출한 것과 일본을 거쳐 미국에 건너온 인생사를 언급하기도 했다.

그러면서 "연방 하원의원으로 재직한 지난 4년 동안 세입위원회를 포함한 여러 분야에서 국가 안보를 강화하고 경제적 번영을 유지하며 미국 노동자와 기업을 보호하고 인권을 증진하기 위해 일했다"며 "70년 넘게 이어져 온 양국의 동맹을 강화하는 것으로 헌신을 계속하겠다"고 밝혔다.

청문회 초반 외교위 소속 존 커티스 상원의원(공화·유타)은 "인품과 근면, 역량, 헌신이 중요하다면 스틸 후보자는 이 직책에 적합한 인물"이라며 "선출직에서 쌓은 오랜 성취와 지역·국가 차원의 공공 서비스 리더로서 폭넓은 경험에 해외 경험까지 더해져 한국 대사로 봉사하기에 충분한 자격을 갖췄다"고 말했다. 두 사람은 스틸 후보자가 연방 하원의원으로 재직할 때 함께 일했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난달 13일 스틸 후보자를 주한 미국대사로 지명했다. 스틸 후보자는 1955년 서울에서 태어나 1975년 미국으로 온 이민자 가족 출신으로 캘리포니아주 조세형평국 선출 위원, 오렌지카운티 행정책임자 등을 역임하다 2021년부터 4년 동안 공화당 소속 연방 하원의원을 지냈다.

스틸 후보자는 이날 청문회를 거쳐 외교위와 상원 전체회의에서 인준안이 통과되면 대사로 부임한다. 현재 주한대사 자리는 전임 바이든 정부에서 임명된 필립 골드버그 전 대사가 지난해 1월 이임한 이후 1년 넘게 공석이다.