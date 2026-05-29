밴스 美 부통령 "핵 관련 쟁점 있지만 합의 근접...긍정적으로 평가"

(디모인 로이터=뉴스1) 이정환 기자 = JD 밴스 미국 부통령이 5일(현지시간) 아이오와주 디모인의 한 산업 시설에서 잭 넌 하원의원(공화당·아이오와)과 함께 행사에 참석해 연설하고 있다. 2026.05.05. ⓒ 로이터=뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(디모인 로이터=뉴스1) 이정환 기자

JD 밴스 미국 부통령이 이란과의 휴전 연장을 위한 MOU(양해각서) 합의에 대해 "아직 (최종 타결) 단계에 도달하진 못했다"면서도 "근접해 있다"고 28일(현지시간) 언급했다.

이날 로이터통신에 따르면 밴스 부통령은 "미국은 이란의 핵 프로그램을 실질적으로 중단시킬 수 있는 위치에 있다"며 이같이 언급했다.

이날 이란은 이날 미국과 휴전을 연장하고 핵 협상을 개시하기 위한 60일간의 MOU에 합의했다는 미 매체의 보도를 부인했다. 액시오스가 미국 관계자들의 말을 인용해 양국이 MOU에 합의했다고 보도한 데 대한 반응이다. 이란 반관영 타스님통신은 이날 협상팀과 가까운 소식통을 인용해 "서방 소식통들의 주장과는 달리 잠재적인 MOU 문안은 현재까지 확정되거나 확인된 바가 없다"고 전했다.

이런 가운데 밴스 부통령은 이날 기자들에게 이란과의 협상에서 우라늄 농축 및 농축 우라늄 비축량 문제와 관련해 몇 가지 쟁점이 남아있다고 언급했다.

그는 "대통령이 언제, 혹은 실제로 MOU에 서명할지 정확히 말하기는 어렵다"며 "현재 몇 가지 문구(표현)를 두고 의견을 조율하는 중이다"라고 설명했다. 그는 이어 "최종 타결에 이를 것이라고 보장할 수는 없지만 지금 당장은 꽤 긍정적으로 생각한다"고 밝혔다.