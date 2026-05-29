"美·이란, 60일 휴전연장 MOU 합의…트럼프 승인 남아"

[워싱턴=AP/뉴시스] 도널드 트럼프 미국 대통령이 27일(현지 시간) 백악관 각료실(Cabinet Room)에서 국무회의를 주재하고 있다. 2026.05.28. /사진=민경찬

미국과 이란이 60일 휴전 연장 및 이란 핵 협상 개시를 골자로 한 양해각서에 합의했다는 외신 보도가 나왔다.

미국 정치전문 매체 악시오스는 28일(현지시간) 백악관 관계자를 인용해 "미국과 이란 협상단이 60일 휴전 연장 및 이란 핵 협상 재개를 골자로 하는 양해각서(MOU)에 합의했다"며 "도널드 트럼프 미국 대통령의 최종 승인이 남았다"고 보도했다. 이 매체는 이같은 합의가 지난 26일 대부분 이뤄졌지만, 양측 모두 지도부 승인 절차가 남았다고 전했다.

미 관계자에 따르면 MOU에는 호르무즈해협을 통과하는 선박 운항을 '제한 없이' 보장하는 내용이 포함됐다. 이란이 30일 이내에 모든 기뢰를 제거하는 조건도 담겼다. 미국은 호르무즈 역(逆) 봉쇄를 해제할 예정이지만, 상업용 해운 운항 정상화 수준에 비례해 단계적으로 이뤄질 것이라고 미 관계자는 밝혔다.

MOU에는 이란이 핵무기 개발을 추진하지 않겠다는 약속도 포함될 예정이다. 60일 협상 기간 최우선 의제로 이란의 고농축 우라늄 문제 해결 방안을 명시할 것으로 전해졌다. 미국은 협상 과정에서 이란 제재 완화와 동결 자금 해제 문제를 논의한다고 약속할 예정이다.

미국 협상단은 최종 합의 내용을 트럼프 대통령에게 보고했으며, 트럼프 대통령은 검토를 위해 며칠간의 시간을 요청한 것으로 전해졌다.

악시오스는 "MOU가 체결될 경우 전쟁 발발 이후 가장 중요한 외교적 돌파구가 될 전망"이라면서도 "다만 트럼프가 요구하는 핵 문제 관련 조건을 포함한 최종 합의에 도달하려면 추가적인 집중 협상이 필요할 것으로 보인다"고 보도했다. 실제로 트럼프 대통령과 참모진은 전쟁 초기 여러 차례 합의가 임박했다고 판단했지만, 실제 타결로 이어지지는 못했다.