미국의 잠수함 우위가 위협받고 있다 [PADO]

[편집자주] 전문적인 지식이 압축되어 있으면서도 일반독자도 쉽게 읽을 수 있는 가독성을 기사를 우리는 얼마나 자주 만날 수 있을까요? 이코노미스트의 5월 7일자 기사는 전문성, 가독성을 모두 달성한 훌륭한 기사입니다. 기자(들)가 현장에서 직접 듣고 본 것을 오랫동안 조사한 것과 합쳐냈고, 이러한 내용을 군더더기 없는 구성과 필치로 전달합니다. 이 글은 무엇보다 잠수함이 현대전에서 얼마나 중요한지를 설명하고, 이어서 중국이 잠수함 전력에서 미국을 빠르게 따라잡고 있다고 이야기합니다. 한국과 직접적으로 관련된 내용도 있습니다. 작년에 미국과 합의한 '핵추진잠수함' 건조 내용입니다. 이 기사에 따르면, 미국의 핵추진 잠수함 건조 속도로 중국을 따라 잡지 못하기 때문에 그런 '잠수함 갭'을 메우기 위해 호주, 한국, 일본의 핵추진 잠수함 건조가 필요할 수도 있다는 것입니다. 인공위성 등 감시 자산이 고도로 발달한 현재의 전장에서도 잠수함은 여전히 '보이지 않는' 무력입니다. 따라서 앞으로 더욱 각광받게 될 가능성이 높습니다. 물 위로 올라오거나 스노클링 하면서 디젤엔진으로 전기를 만들고 이것을 배터리에 담은 후 전기 모터로만 잠항하는 재래식 잠수함과 소형원자로(SMR)을 품고는 무한대의 동력을 가지고 잠항하는 핵추진잠수함이 어떤 장점과 약점을 가지는지도 알아두는 것이 중요합니다. 방대한 내용을 가독성 있게 풀어낸 이 기사와 함께 독자 여러분도 미국과 중국 사이의 잠수함 경쟁을 추적해보시기 바랍니다. 기사 전문은 PADO 웹사이트(pado.kr)에서 읽을 수 있습니다.

2026년 3월 20일(현지시간) 미국 앨라배마주 바턴의 바턴 리버프런트 산업단지에 위치한 하드리아스 잠수함 부품 생산 공장 리본 커팅식에서 대형 성조기 아래로 잠수함 모델이 전시되어 있다.

내항(內港)을 둘러싼 방어 네트가 열리자 검은 지느러미를 가진 포식자가 미끄러지듯 빠져나온다. 몇 분 뒤 열린 바다에 도달한 그것은 크게 숨을 내쉰 뒤 열대 수면 아래로 모습을 감춘다. 괌의 아프라항을 출항한 미 해군 애너폴리스 함은 바다 생태계 최상위 포식자 중 하나로, 태평양의 지배권을 둘러싸고 중국, 러시아와 조용하지만 점점 격화되는 경쟁에 나서고 있다.

군함은 시끄럽다. 트럭처럼 굉음을 내며 움직인다. 그러나 핵추진 공격잠수함은 다르다. 테슬라 차량처럼 낮게 윙윙거릴 뿐이다. 수개월 동안 애너폴리스 함 승조원 145명(기자가 방문했을 당시 여성은 1명이었다)은 인공 조명과 재활용 공기로 가득한 초현실적 세계 속에서 살아간다. 외부와 거의 단절된 채, 창문 없는 우주선처럼 숨 막히는 암흑 속을 가로지르는 것이다. 핵추진 덕분에 항해를 제한하는 주요 요소는 연료도, 공기도, 담수도 아니다. 식량이다. 이 같은 공학의 경이로움은 그래서 과적된 캠핑카처럼 출항한다. 바나나는 배관에 매달려 있고, 땅콩버터 병은 좌석 쿠션 틈 사이에 쑤셔 넣어진다. 수심 깊은 바닷속에서 조리실은 매일 빵을 굽는다. 압축된 밀가루는 폭신한 롤빵으로 변한다.

24기압이 넘는 압력이 선체를 짓누르는 공간 안에서 승조원들을 살아 있게 유지하는 것 자체가 하나의 위업이다. 클린턴 에머리치 함장은 "바닷물 한 방울 한 방울이 매 순간 우리를 죽이려 하고 있다"고 말했다.

이 잠수함은 공식적으로 수심 240m 이상까지 잠항할 수 있으며 시속 25노트 이상으로 항해할 수 있다. 실제 수치는 기밀이며 아마 훨씬 더 높을 가능성이 크다. 잠수함은 토마호크 순항미사일, 마크-48 어뢰, 기뢰, 그리고 아마도 다른 무기들까지 탑재하고 있다. 이란과의 전쟁에서 미국 잠수함들은 지상 목표물을 향해 토마호크 미사일을 발사했으며, 제2차 세계대전 이후 처음으로 적 함정을 향해 어뢰를 발사해 이란 호위함 데나를 격침했다.

애너폴리스 같은 로스앤젤레스급 잠수함(34년째 운용 중)과 보다 최신형인 버지니아급 잠수함 등 괌에 배치된 공격형 잠수함들은 미국 잠수함 승조원들 사이에서 "창끝"으로 불린다. 향후 중국과 전쟁이 벌어질 경우, 이들은 가장 초기이자 가장 강력한 타격을 가하는 전력으로 기대되고 있다. 그와 동시에 이들의 임무는 적의 탄도미사일 잠수함 추적부터 정보 수집, 특수부대 침투 지원까지 다양하다. 무엇보다 가장 중요한 임무는 억제력이다. 어느 날 갑자기 호주나 한국 근해에 모습을 드러낼 수도 있다. 혹은 중국 군함 근처에 은밀하게 부상해 잠행 능력을 과시할 수도 있다. 경우에 따라서는 여러 척이 동시에 여러 중국 함정들 근처에 나타날 수도 있다.

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