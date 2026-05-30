종전 기대감·실적 개선…쌍두마차에 3대 지수 사상 최고치[뉴욕마감]

도널드 트럼프 미국 대통령이 29일(현지시간) 이란과 종전을 위한 양해각서(MOU)를 두고 최종 결정을 위한 회의를 한다고 공개적으로 밝힌 가운데 뉴욕증시 3대 지수가 모두 사상 최고치로 마감했다.

이날 뉴욕증권거래소에서 S&P500지수는 전장보다 16.43포인트(0.22%) 오른 7580.06에, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 55.15포인트(0.20%) 상승한 2만6972.62에 각각 마감했다. 다우존스30산업평균지수는 전장보다 363.49포인트(0.72%) 오른 5만1032.46에 거래를 마쳤다.

특히 S&P500지수는 주간 기준으로 9주 연속 상승하면서 2023년 이후 최장 상승 기록을 세웠다. 5월 한달 기준으로는 나스닥종합지수가 8%, S&P500지수는 5%, 다우존스30산업평균지수는 2% 상승했다.

중동 정세 완화 기대도 투자심리를 끌어올렸다. 트럼프 대통령이 이날 소셜미디어 트루스소셜 계정을 통해 "종전 MOU를 승인할지 최종 결정을 내리기 위해 백악관에서 회의를 시작할 것"이라고 밝히면서 기대감이 더 커졌다. 다만 뉴욕타임스에 따르면 트럼프 대통령은 이날 회의 이후에도 최종 결정을 내리지는 않은 것으로 알려졌다.

중동 긴장 완화 기대는 유가를 끌어내렸다. 국제유가 벤치마크인 브렌트유는 1.77% 하락한 배럴당 92.05달러에 거래를 마쳤다. 미국 서부텍사스산원유(WTI)도 1.73% 내린 배럴당 87.36달러로 마감했다. 유가가 하락하면서 채권시장도 안도했다.

기업 실적 기대감도 높다. 델은 전날 장 마감 후 시장 예상치를 웃도는 매출과 순이익을 발표한 데 이어 올해 실적 전망도 상향 조정한 데 힘입어 이날 주가가 32.7% 급등했다. 반도체주에 매수세가 몰리면서 마이크론 테크놀로지는 이날 5.2%, 퀄컴은 3.2% 상승했다.