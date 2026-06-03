"이란, 쿠웨이트 공항에 드론·미사일 공격...인명 피해·운항 중단"

3일(현지시간) 쿠웨이트의 한 주차장에서 미사일과 드론 공격으로 인한 잔해가 불타고 있는 모습 /로이터=뉴스1

중동 국가 쿠웨이트에서 이란의 미사일·드론(무인기) 공격으로 부상자가 발생하고, 심각한 시설 피해로 항공편 운항이 중단됐다.

3일(현지시간) 로이터통신은 쿠웨이트 국영 통신을 인용해 "쿠웨이트 국제 공항이 이란의 드론 및 미사일 공격을 받았다"며 "이 공격으로 여러 명의 부상자가 발생하고, 항공편 운항이 중단됐다"고 보도했다.

쿠웨이트 민간항공청은 "이란의 미사일 및 드론이 쿠웨이트 국제공항 제1터미널을 강타했고, 쿠웨이트 공항을 향하던 항공편들은 다른 공항으로 우회했다"고 전했다.

앞서 이란 혁명수비대는 자국 케슘섬을 겨냥한 미군의 공격에 대한 대응으로 바레인과 쿠웨이트 내 미군 기지를 타격했다고 주장했다. 그러나 미 중부사령부는 "쿠웨이트와 바레인을 겨냥한 이란의 미사일과 드론은 미군과 현지 방공망에 의해 요격됐다"며 이란의 미군 기지 타격 주장을 부인했다.

미국과 이란 간 종전 협상이 최근 교착 상태에 빠지면 양측의 무력 충돌은 격화했다. 이 과정에서 쿠웨이트와 바레인은 미국 공격에 대한 이란의 보복 대상으로 부상했다. 지난 1일 이란은 쿠웨이트와 바레인 내 미군 관련 시설에 미사일과 드론 공격을 감행했다. 당시 쿠웨이트 당국은 자국 방공망이 이란 미사일과 드론 대부분을 요격했다고 했다. 다만 당시 공격으로 쿠웨이트 주둔 미군 3명과 민간 계약직 4명 등 총 7명이 다친 것으로 알려졌다. 미 CBS 뉴스는 "이들의 부상 정도는 경미한 수준으로 24시간 이내 업무에 복귀했다"고 전했다.