70대 노인 때려 숨지게 한 전직 기수…마약까지 했는데 '징역 3년'

전직 경마 기수 레비 윌리엄스 /사진=스카이스포츠 홈페이지 캡처

70대 노인을 폭행해 숨지게 한 20대 전직 경마 기수가 징역 3년을 선고받았다.

4일(현지 시간) 스카이스포츠 등 외신 보도에 따르면 전직 기수 리바이 윌리엄스(25)는 영국 서퍽주의 한 술집에서 리처드 윈그로브(71)를 폭행해 사망에 이르게 한 혐의로 실형을 선고받았다.

사건은 지난 3월8일 발생했다. 생일을 맞아 술집을 찾은 윈그로브는 아들과 함께 퇴거 조치를 당했으나 다시 술집에 들어가려 했고, 이 과정에서 윌리엄스 일행과 몸싸움이 벌어졌다.

윌리엄스는 윈그로브를 향해 주먹을 휘두르고 가슴 부위를 가격했다. 윈그로브는 넘어지면서 머리를 크게 다쳐 병원으로 이송됐지만 의식을 회복하지 못했고, 열흘 뒤 생명유지장치가 중단되며 숨졌다.

당초 중상해 혐의로 체포된 윌리엄스는 피해자가 사망한 뒤 재체포됐다. 그는 "상해를 입힐 의도는 없었다"고 주장했으나, 범행 당시 술을 마신 상태였고 코카인 양성 반응도 나온 것으로 전해졌다.

검찰은 살인 혐의로 기소했지만, 이후 과실치사 혐의를 인정하면서 공소 내용이 변경됐다.

재판부는 "피해자는 시력이 좋지 않은 71세 노인이었다"며 "피고인은 술과 마약에 취한 상태에서 피해자를 공격했다"고 지적했다.

이어 "첫 번째 타격은 정당방위 여지가 있지만 두 번째 공격은 그렇지 않다"면서도 피해자가 당시 술집에서 소란을 피운 점, 피고인이 충동적으로 범행을 저지른 점 등을 감안해 징역 3년을 선고했다.

한편 윌리엄스는 통산 156경기에 출전해 12승을 기록한 전직 경마 기수로 과거에도 코카인과 대마초 복용 등 마약 문제로 징계받은 전력이 있다.