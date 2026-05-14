'200만 시대' 연 K의료관광…성공 이어갈 관광공사의 처방전 셋

/사진 = 게티이미지뱅크

"러시아·카자흐스탄 등 국가의 유치 성과가 크게 확대됐으며 매출과 진료 단가가 모두 성장했습니다."(이세린 리엔장성형외과 원장)

지난해 우리나라를 찾은 의료관광객이 사상 처음으로 200만명을 돌파하면서 관광업계의 기대도 커진다. 의료관광은 소비 규모가 크고 확장성이 높아 차세대 먹거리로 꼽힌다. 한국관광공사는 현지 중심으로 마케팅을 확대해 실제 방한 수요를 키운다는 목표다.

14일 관광공사에 따르면 지난해 방한 의료관광객은 201만여명으로 전년(117만여명)보다 71.9% 증가했다. 2009년 관련 통계를 집계한 이후 가장 높은 규모다. 핵심시장인 중국(62만여명)과 일본(60만여명)이 수요를 떠받친 가운데 고부가 시장인 몽골과 러시아 등 국가에서도 고른 성장을 보였다. 관광공사 관계자는 "K뷰티 인지도와 피부·성형 수요가 맞물리며 방한 의료관광시장을 성장시켰다"고 설명했다.

이 같은 수요 상승세를 잇기 위해 관광공사는 올해 마케팅의 범위를 대폭 넓힌다. 방한 수요를 창출할 수 있는 현지 마케팅 강화, 지역 의료관광 활성화, 다양한 기관과의 협력 확대라는 세 축을 동시에 견인하는 성장 전략을 수립했다.

/그래픽 = 이지혜 디자인기자

잠재 시장을 겨냥한 마케팅 확대가 가장 큰 부분을 차지한다. 인도네시아나 중동 등 성장률이 높은 국가와 1인당 소비액이 높은 몽골, CIS(러시아 등이 포함된 독립국가연합)에 전략적 목표를 설정하고 맞춤형 홍보가 중요하다는 판단이다. 이 원장은 "최근 CIS 유치 성과가 크게 개선된 것은 관광공사의 지원이 매우 효과적이었다"고 강조했다.

지역 의료관광 활성화도 적극 추진한다. 지난해 12월부터 운영을 시작한 의료관광 지역 협의체를 시작으로 경기, 대구, 부산 등 지역의 의료관광 상품을 개발한다. 다양한 국가의 업계 관계자를 초청해 지역별 의료기관을 답사하고 관광지를 체험하도록 하는 연계형 '팸투어'(사전 답사)도 진행할 계획이다.

협력 범위도 늘린다. 법무부와 함께 의료 관광객에게 비자 편의를 제공하는 등 제도를 개선했으며 민간 의료기관을 현지로 데리고 나가 홍보와 교류를 돕는다. 중앙아시아 로드쇼, 미국 의료웰니스 테마 설명회, 사우디 리야드 관광로드쇼 등 세계 곳곳에서 행사가 예정돼 있다.

지난해 9월 서울 동대문구 서울한방진흥센터를 찾은 외국인 관광객들과 시민들이 족욕 체험을 하고 있다. / 사진 = 뉴스1

문화체육관광부도 의료관광의 열기를 지역관광 활성화로 연계할 수 있는 적기로 판단하고 지원을 늘린다. 관련 예산을 늘리고 의료관광객이 치료 후 치유·관광을 할 수 있도록 융·복합 관광상품 개발을 돕는다. 의료관광 유치업자의 역량 강화도 뒷받침한다.

관광업계는 올해를 우리나라가 '의료관광 거점'으로 거듭날 적기라고 입을 모은다. 특히 전체 시장의 70% 이상을 차지하는 피부과·성형외과 외에도 진료 과목이 다양해지고 있어 외국인 관광객의 소비 규모와 체류기간이 모두 늘어날 것으로 기대된다. 지난해 치과 진료과목은 전년 대비 79% 증가했으며 안과는 40.9% 치솟았다.

관광공사 관계자는 "단순 홍보를 넘어 해외 현지에서 이뤄진 마케팅 활동 및 상담이 실제 방한 실적으로 이어지는 구조를 만드는 것이 목표"라고 말했다.