"호텔 전체가 BTS"…파라다이스 부산, 공식 IP 호텔 지정

BTS THE CITY ARIRANG BUSAN 키비주얼. /사진제공=파라다이스

파라다이스(14,460원 ▼850 -5.55%) 호텔 부산은 BTS(방탄소년단) 부산 공연을 앞두고 'BTS THE CITY ARIRANG BUSAN(더 시티 아리랑 부산)' 프로젝트의 공식 IP(지식재산) 호텔로 지정됐다고 18일 밝혔다.

'더 시티 아리랑'은 도시 공간에 방탄소년단의 음악과 서사를 투영해 도시 전체를 하나의 문화 거점으로 만드는 프로젝트다. 파라다이스 호텔 부산은 부산 지역 유일의 공식 IP 호텔로 참여해 다양한 체류형 팬 경험을 제공할 계획이다.

호텔은 다음 달 5일부터 21일까지 방탄소년단 공연일인 12~13일을 포함해 브랜딩 테마 객실도 운영한다.

객실은 'BTS THE CITY ARIRANG BUSAN' 콘셉트의 공식 굿즈로 꾸며진다. 스트링백과 여행용 파우치, 투명 아크릴 토퍼 등이 비치되며, 해운대 바다가 보이는 객실 창문에는 프로젝트 IP 디자인 큐방을 활용한 포토존 연출도 마련된다.

호텔 외벽에는 프로젝트를 상징하는 붉은빛 조명이 설치돼 해운대 야경과 어우러진 축제 분위기를 조성할 예정이다.

호텔 주요 공간도 BTS 테마로 꾸며진다. 신관 1층 '아리랑 가든'과 신관 4층 '오션풀 라운지' 등은 고객들이 사진을 남길 수 있는 포토존 중심 공간으로 운영된다.

파라다이스 호텔 부산은 향후 BTS 신보 발매와 투어를 기념한 이벤트와 테마 굿즈, 객실 패키지 등을 순차적으로 공개할 계획이다.