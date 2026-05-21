"한국 온 외국인, 돈 펑펑 쓴다"...한 달간 1.9조 '역대 최고' 수준

지난 13일 오후 서울 종로구 광화문에서 외국인 관광객 부녀가 즐거운 시간을 보내고 있다. / 사진 = 뉴스1

문화체육관광부가 지난달 한국을 찾은 외국인 관광객이 203만여명으로 전년 동기(171만여명) 대비 19% 증가했다고 21일 밝혔다. 외국인 관광객의 지난달 국내 카드 지출액도 역대 최고 수준인 약 1조9000억원을 기록했다.

올해 1~4월 누적 방한 외국인 관광객도 677만여명으로 역대 최고 수준을 기록했다. 지난해 같은 기간(558만여명)과 비교하면 21% 증가했다.

지역별로는 57만여명이 방한한 중국 손님이 1위를 기록했다. 일본(30만여명), 대만(19만여명) 순이었다. 미국과 독일, 프랑스 등 거리가 먼 구미주 시장도 42만여명으로 성장했다.

문체부는 중동 사태로 인한 고유가와 유류할증료 인상에도 4월 입국에는 영향이 제한적이었다고 분석했다. 사태 이전에 예약된 여행이 많았고 K컬처의 선호도 상승으로 우리나라를 찾는 수요가 증가했다는 점이 영향을 줬다.

강정원 문체부 관광정책실장은 "이러한 성과가 방한 관광 시장의 외형 확대에 그치지 않고 질적인 성장으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.