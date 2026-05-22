황정민·조인성에 "누구세요"…칸 영화제 기자회견서 '인종차별'

나홍진 감독의 신작 '호프'(HOPE)가 제79회 칸 국제영화제 경쟁 부문에 초청된 가운데 공식 기자회견에서 한 외신 기자의 무례한 발언이 논란을 빚고 있다. 사진은 칸 국제 영화제 영화 '호프' 기자회견 당시 배우 황정민(왼쪽부터), 나홍진 감독, 배우 조인성의 모습. /사진=칸 국제 영화제 공식 유튜브 채널 캡처

나홍진 감독의 신작 '호프'(HOPE)가 제79회 칸 국제영화제 경쟁 부문에 초청된 가운데 공식 기자회견에서 한 외신 기자의 무례한 발언이 논란을 빚고 있다.

지난 18일(현지 시간) '호프'의 칸 영화제 공식 기자회견이 진행됐다. 이 자리에는 나 감독을 비롯해 배우 황정민, 조인성, 정호연과 할리우드 배우 마이클 패스벤더, 알리시아 비칸데르, 테일러 러셀 등이 참석했다.

논란은 한 외신 기자의 질문 과정에서 발생했다. 해당 기자는 자신의 이름과 소속을 밝히지 않은 채 마이클 패스벤더와 알리시아 비칸데르에게만 인사를 건넨 뒤 "다른 분들은 잘 모르겠다(I don't know the rest of you)"고 말했다.

이 발언 직후 정호연과 흑인 혼혈 배우인 테일러 러셀은 당황한 표정을 지었고, 조인성과 황정민 역시 굳은 표정을 감추지 못했다.

이어진 질문 역시 무례했다는 지적이 나왔다. 기자는 실제 부부인 패스벤더와 비칸데르를 향해 "두 배우를 한 명의 출연료로 섭외할 수 있어서 캐스팅한 것이냐. 일종의 부부 패키지였느냐"고 물었다.

또 그는 나 감독의 이름조차 언급하지 않은 채 "감독이 답해줄 수 있다면"이라고 말했고, 이에 나 감독은 "저, 저, 저죠?"라고 되물은 뒤 "한 분 한 분 어렵게 모신 배우들"이라고 답했다.

현장을 담은 영상은 SNS(소셜미디어)를 중심으로 빠르게 확산했다. 이를 본 누리꾼들은 "어떻게 국제무대에서 저런 인종차별을 저지를 수 있지", "기본적인 예의가 없다", "질문한 자신을 부끄러워해야 할 것" 등 비판을 쏟아냈다.