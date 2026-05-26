청계천 가로지르는 32m 미디어월에 내 작품이?…지금 참여하세요

하이커그라운드 1층에 있는 '하이커월'. / 사진제공 = 한국관광공사

한국관광공사는 미디어아트 작품을 선발하는 '2026 하이커 미디어아트 공모전'을 연다고 26일 밝혔다.

공모전은 한국의 매력을 표현한 미디어 아트를 찾기 위해 마련됐다. 오는 7월 31일까지 미디어아트 제작이 가능한 개인이나 팀이라면 누구나 참가할 수 있다.

공모 주제는 '움직이는 한국을 경험하다'이다. 참가자는 '감정의 흐름'이나 '공간의 이동', '도시의 리듬', '자연의 숨결' 등 4개 주제 중 하나를 선택해 우리나라의 매력을 표현하면 된다.

공모전 수상작은 32m(미터)의 초대형 미디어월 '하이커월'에서 상영된다. 하이커월은 매일 2500여명이 방문하는 한국 관광의 홍보 거점 '하이커 그라운드'의 대표 공간이다. 청계천이나 광화문을 방문한 이들이라면 누구나 즐길 수 있다.

관광공사는 전문가 심사를 통해 10개 작품을 선정할 계획이다. 대상 1팀에는 관광공사 사장상과 상금 1000만원이 주어진다. 최우수상은 1팀, 우수상도 2팀을 선발하며 입상작은 6팀이다.

윤성욱 관광홍보관운영팀장은 "공모전이 창작자들에게 자신만의 방식으로 한국을 표현하고 세계 관광객과 소통할 수 있는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.