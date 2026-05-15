aT, 농식품 온라인 마케터 육성사업 참여사 모집

농식품 온라인 마케터 육성사업 참영자 모집 안내물/사진제공=aT

농식품부와 한국농수산식품유통공사(이하'aT')가 국산 농축산물을 생산하는 농가 및 업체의 판로 개척을 지원하기 위해 '농산물 온라인 마케터 육성 사업' 참여사를 오는 22일까지 모집한다고 15일 밝혔다.

농식품 온라인 마케터 육성 사업은 업체가 브랜드 인지도를 높여 온라인 직거래를 통해 판로를 확장하도록 돕는다.

지원 주요 내용은 △온라인 입점·마케팅 교육 △1:1 맞춤형 컨설팅 및 멘토링 △상세페이지 또는 홍보 영상 제작 등이 포함된다. 특히 네이버, 지마켓 등 대형 유통 플랫폼과 연계한 '농부가 바로팜' 기획전 입점 기회를 제공해 농가의 실질적인 매출 증대를 이끈다.

지난해 참여했던 전북 정읍시의 토마토 재배 농가는 AI 마케팅 교육를 이수한 후 상품 상세페이지 개선 작업에 참여했다. 이후 '농부가 바로팜' 기획전에 참여해 전년 동월 대비 30% 가량 매출이 증가했다. 경북 의성군의 복숭아 농장, 전남 함평군의 딸기농장, 제주도 감귤 농가 등도 라이브커머스 기획전 참여로 매출 상승을 경험했다.

올해 모집은 국산 농축산물을 생산하거나 가공하는 농가 또는 법인 300여개소를 대상으로 한다. 디지털 기기 활용과 온라인 진입에 어려움을 겪는 고령농·여성농·소농 등 유통취약농가를 위한 '마을단위 조직' 시범 모집도 진행한다.

기운도 aT 유통이사는 "온라인 시장이 지속적으로 확대되는 만큼 온라인 판매에 어려움을 겪는 생산자들이 온라인 시장에 안정적으로 진입하고, 성장할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.

자세한 내용은 한국농수산식품유통공사 누리집의 '유통사업 공고'에서 확인할 수 있다.