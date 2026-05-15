피지컬 AI 모메텀 기대…로봇주 동반 상승

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코스피 순환매 장세에서 로봇주가 연일 상승하고 있다. 피지컬 AI(인공지능) 모멘텀 등으로 인해 로봇주 투자심리가 개선된 것으로 보인다.

15일 오전 9시28분 현재 두산로보틱스(127,400원 ▲20,600 +19.29%)는 전날 대비 1만8300원(17.13%) 오른 12만5100원에 거래되고 있다.

로보스타(88,800원 ▲8,000 +9.9%)(13.86%), 앤로보틱스(3,935원 ▲20 +0.51%)(12.13%), 유진로봇(27,450원 ▲1,250 +4.77%)(9.92%), 휴림로봇(13,120원 ▲490 +3.88%)(9.9%), 코스모로보틱스(44,100원 ▼8,600 -16.32%)(7.78%), 유일로보틱스(98,100원 ▼1,300 -1.31%)(7.55%), SJG세종(7,720원 ▼100 -1.28%)(7.29%), 로보티즈(328,500원 ▼12,500 -3.67%)(6.89%), 하이젠알앤엠(38,450원 ▼1,750 -4.35%)(6.84%), 레인보우로보틱스(810,000원 ▼31,000 -3.69%)(6.18%), 클로봇(44,900원 ▼700 -1.54%)(6.14%) 등도 동반 상승 중이다.