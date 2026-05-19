삼성전자 노사, 2차 사후조정 이틀째…"의견 일부 좁혀지고 있다"

(세종=뉴스1) 김기남 기자 = 삼성전자 사측 대표교섭위원인 여명구 DS(반도체부문) 피플팀장(왼쪽부터)과 박수근 중앙노동위원장, 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 18일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 2차 삼성전자 노·사 사후조정 회의를 마치고 굳은 표정으로 협상장을 떠나고 있다. 2026.5.18/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(세종=뉴스1) 김기남 기자

총파업 예고일을 단 이틀 앞둔 삼성전자(276,500원 ▼4,500 -1.6%) 노사가 성과급 제도 개편을 두고 사실상 마지막 담판에 돌입한다. 전날 평행선을 그렸던 노사 의견은 일부 좁혀진 것으로 확인됐다.

삼성전자 노사는 19일 오전 10시 정부세종청사 중앙노동위원회(중노위)에서 제2차 사후조정 2일차 회의를 재개했다. 오는 21일로 예고된 노조의 총파업 돌입 전 노사가 마주 앉을 수 있는 마지막 기회다.

앞서 노사는 전날 오전부터 저녁까지 성과급 제도 개편 쟁점 사안을 두고 첫날 회의를 진행했으나 이견을 좁히지 못했다.

박수근 중노위원장은 이날 회의실로 입장하면서 "노사 의견이 일부는 좁혀지고 있다"며 "최종적으로 양사가 타결될 수 있는지 여부를 보고 그게 안 될 때는 조정안을 낼 것이다. 아직까지는 양 당사자가 타결 가능성이 있으니 보고 결정하겠다"고 말했다.

사측은 이날 사후조정 시작 1시간 40분 전에 회의장에 도착했다. 노조측도 1시간 일찍 회의장에 들어갔다. 노사 모두 별다른 발언은 하지 않았다.

현재 노사 간 핵심 쟁점은 여전히 성과급(OPI) 재원과 지급 기준 상한선 설정 문제다. 노조는 성과급 상한 폐지와 제도화를 강하게 요구하고 있는 반면 사측은 기존 제도를 유지하되 상한 없는 특별포상 제도를 도입하겠다는 입장이다.

중노위 사후조정에는 정해진 기한이 없지만 파업 예고일인 오는 21일까지는 이틀 밖에 남지 않아 결렬되면 추가 협상이 물리적으로 어려울 전망이다.

정부는 협상 결렬 시 삼성전자 파업으로 국민 경제에 막대한 피해가 우려되는 경우 긴급 조정권도 고려하고 있다.

긴급조정권은 노조 쟁의행위가 국민의 일상을 위태롭게 하거나 국민 경제를 현저히 해할 우려가 있을 때 고용노동부 장관이 발동할 수 있는 조정 절차다. 긴급조정권이 발동되면 30일간 파업이 금지되고 중노위가 조정을 진행하게 된다.