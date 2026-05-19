정부 "대·중소 상생금융 본격 가동…공급망 불확실성 대응"

(서울=뉴스1) = 허장 재정경제부 차관이 9일 서울 종로구 한국무역보험공사에서 열린 제4회 공공기관운영위원회에서 발언을 하고 있다. (재정경제부 제공. 재판매 및 DB 금지) 2026.4.9/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1)

정부가 국내 공급망 생태계 강화를 위해 공급망안정화기금 대·중소 상생금융을 추진한다. 대·중견·중소 기업 간 안정적인 협력체계로 공급망 불확실성이 커지는 상황에서도 위기 대응능력을 강화하겠단 취지다.

허장 재정경제부 2차관은 19일 오전 한국수출입은행에서 열린 공급망안정화기금 상생협약 체결식에 참석해 국내 공급망 안정화에 기여하는 주요 선도기업 대표들과 공급망 생태계 강화 및 구조개선방안 등을 논의했다.

이날 체결식엔 황기연 한국수출입은행장, 김동명 LG에너지솔루션 대표, 박상현 두산에너빌리티 대표, 오재균 삼성SDI 부사장, 김민식 SK온 본부장 등이 참석했다.

정부는 지난 3월 공급망안정화기금에서 마련한 '공급망 상생금융 프로그램'을 본격 가동한다. 이번 협약식은 이와 관련해 대·중소 기업 벨류체인이 중요한 이차전지, 원전 분야에서 상생 금융으로 국내 공급망 강화를 추진하고자 개최됐다.

상생협약에 참여하는 대기업은 협력 중소·중견기업을 추천하고 한국수출입은행은 원재료 공급·구매 관련 자금을 지원한다. 중소·중견 협력사에는 최대 2.4%포인트(p)의 우대금리를 적용하고 대출한도를 기존 대비 10% 늘린다. 특히 비수도권 소재 중소·중견기업에는 0.2%p(2.4%p 한도 내)의 추가 금리 우대를 적용한다.

허 차관은 "이번 협약식은 공급망안정화기금의 상생금융 프로그램을 통해 국내 공급망 생태계를 견고하게 하는 출발점"이라며 "원재료에서 완제품까지, 수입·생산·유통 등 공급망 전주기에 걸쳐 대·중견·중소 기업 간 안정적인 협력관계를 형성해 공급망 불확실성이 커지는 상황에서도 위기 대응능력을 강화할 필요가 있다"고 강조했다.

이에 참석자들은 "최근 중동사태 등 공급망 불안 속에서도 기금을 통한 적기 금융 지원으로 안정적인 수급 체계를 구축할 수 있었다"며 "오늘 협약식을 계기로 중소·중견 협력사와의 상생 협력에 더욱 노력하겠다"고 밝혔다.