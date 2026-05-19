중동전쟁 피해 시·도 대상 130억 투입… 생활·주거·근속장려금 지원

지난달 호르무즈 해협 봉쇄를 뚫고 100만 배럴의 원유를 실은 유조선 오데사호가 8일 충남 서산 대산항 HD현대오일뱅크 해상 원유 하역설비(SPM)로 향하고 있다. 2026.05.08. /사진=뉴시스

정부가 중동전쟁 여파에 따른 피해우려 업종이 밀집된 8개 시·도를 대상으로 130억원의 예산을 투입한다.

고용노동부는 19일 관련한 고용둔화 대응 지원 예산을 추가경정예산으로 편성해 '지역산업맞춤형일자리사업'(버팀이음프로젝트)을 추진한다고 밝혔다.

급격한 통상환경 변화와 재난 등으로 인한 고용 위기에 선제적으로 대응하기 위해 올해 초 편성한 450억원 규모의 본예산에 더해, 추경 120억원을 긴급 편성해 중동전쟁 피해 우려 지역을 지원한다. 본예산의 10억원을 추경 120억원과 합쳐 총 지원규모는 130억원이다.

노동부는 9개 시·도가 제출한 사업계획서를 전문가 심사를 통해 검토하고 지원이 시급한 8개 지역과 대상 사업을 최종 선정했으며 지역별 산업 특성과 피해 우려 상황에 따라 예산을 배정했다.

구체적으로 △대구(섬유 업종) △대전(물류·운송) △충북(플라스틱사출·압출 및 화장품 산업) △경남(장비·금속 업종)에 각각 20억 원을 지원한다.

또한 △부산(항만·운송 업종) △제주(관광운송 업종)에는 각각 15억원을, △경기(석유화학·플라스틱 및 섬유 업종) △전북(화학물질·고무 업종)에는 각각 10억원을 배정했다.

각 지자체는 지역 상황에 따라 '맞춤형 일자리 지원 패키지'를 운영할 예정이다. 화물운송업과 관광운수 종사자 등을 대상으로 생활·주거 안정을 지원하고 장기 재직자의 고용유지를 위해 근속장려금을 지급하며 고용유지 조치대상기업 소속 근로자에게는 생활지원금을 지원한다. 또한 이·전직자를 대상으로 맞춤형 재취업 지원금을 지급해 빠른 노동시장 복귀를 돕는다.

노동부는 확정된 지원 예산을 5월 중 각 지자체에 배정해 현장의 일자리 사업이 신속하게 추진되고 실질적인 위기 극복으로 이어질 수 있도록 적극 뒷받침할 계획이다.

김영훈 장관은 "이번 추경을 통해 중동전쟁 여파로 어려움을 겪고 있는 지역 산업현장과 근로자들이 고용 위기를 신속하게 극복할 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 현장의 목소리를 세심히 살피고 지역 경제여건에 맞는 일자리 환경 조성을 위해 정책적 지원을 아끼지 않겠다"라고 밝혔다.