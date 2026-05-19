KIOST, 카리브해 진출…한국 해양과학 영토 확장 본격화

KIOST 홈페이지 화면 캡쳐.

한국해양과학기술원(KIOST)이 한-ACS 해양과학공동연구센터(한-ACS 센터) 개소식을 18일(현지시간) 개최했다고 밝혔다.

한-ACS 센터는 콜롬비아해양연구원(INVEMAR)에 위치하며 한–카리브해 지역 간 해양과학기술의 국제 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다.

바다는 특정 국가만의 공간이 아니기에 기후변화, 해양오염 등 국경을 넘어 긴밀히 연결돼 있고 과학에 기반한 국제협력이 반드시 필요하다. 이 같은 상황에서 한-ACS 센터개소는 더욱 의미가 크다.

한-ACS 센터는 카리브해 연안국들의 기후변화·해양환경 분야 협력 요청에 따라 설립됐다. 대한민국은 1998년 ACS의 옵서버 가입 이후 카리브 연안국들과 지속적인 교류와 협력을 이어 왔고 한-ACS센터는 이런 협력의 성과가 구체화된 결과다.

한-ACS 센터는 해양환경 변화 대응, 해양 생태계 연구와 관측, 해양재난 대응 등 다양한 분야에서 국제 공동연구를 추진한다.

특히 지역 현안을 발굴하고 블루 이코노미 육성 등을 통해 범국가적인 해양 문제 해결과 지속가능한 발전을 동시에 추진할 예정이다.

또 연구자 교류, 교육·훈련, 정책 협력 등 다양한 분야에 있어 실질적인 협력을 통해 상호 발전의 기반을 강화할 계획이다.

양은찬 한-ACS 센터장은 "KIOST는 카리브해 연안국들과 연구역량을 결집해 해양과학의 미래를 함께 준비해 나갈 것"이라며 "앞으로 이곳에서 이뤄질 다양한 연구와 협력이 카리브해 지역의 지속가능한 발전과 해양환경 보전에 실질적으로 기여할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

이희승 KIOST 원장은 "ACS 사무국과, 콜롬비아 정부, 그리고 해양수산부의 아낌없는 지원과 협력으로 카리브해 지역에서의 국제 공동연구를 본격 추진할 수 있는 기반을 마련했다"며 "그동안 축적해 온 다양한 국제협력 경험과 연구 네트워크가 카리브 연안국들과 연결되면서 보다 폭넓고 장기적인 해양과학 분야의 협력이 가능해질 것으로 기대한다"고 밝혔다.

한편 KIOST는 중국, 마이크로네시아, 미국, 페루, 인도네시아 등 해외 협력 거점을 운영 중이다. 이를 기반으로 국제 공동연구와 연구자 교류, 현장 중심 협력을 지속적으로 추진하고 있다. 나아가 유럽 지역과의 협력 강화를 위해 EU-LAB(프랑스 파리)을 올해 하반기 구축해 새로운 연구거점을 확보할 계획이다.