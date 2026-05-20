한 가지 쟁점만 남았다…"삼성전자 노사 합의, 오전에 결론 낼 것"

박수근 중앙노동위원회 위원장이 20일 새벽 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 '삼성전자 2026년 2차 사후조정 2일차 회의'를 정회한 뒤 취재진의 질문에 답변하고 있다.(공동취재) 2026.5.20/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(세종=뉴스1) 김기남 기자

삼성전자(275,500원 ▼5,500 -1.96%) 노사가 임금협상을 위해 이틀에 걸친 마라톤 회의를 이어갔지만 결론을 내지 못하고 협상을 하루 더 연장하기로 했다.

중앙노동위원회는 20일 0시30분 삼성전자 임금협상 중재를 위한 2차 사후조정회의를 정회하고 이날 오전 10시 재개한다고 밝혔다.

지난 19일 오전 10시부터 시작한 회의는 날짜를 넘겨 이날 0시30분까지 이어졌다. 중노위는 날짜 변경으로 인해 회의 차수를 2차에서 3차로 변경하고 정회를 선언했다.

이번 2차 사후조정회의는 지난 18일부터 시작됐다. 첫날 노사는 양측의 입장을 확인한 이후 19일부터 본격적인 협상에 돌입했다. 회의는 당초 예상 종료 시간이었던 저녁 7시를 넘겨 자정까지 이어졌지만 끝내 결론을 내지 못했다.

정회 결정 이후 박수근 중노위 위원장은 "노사 양측이 대부분 쟁점에서 의견 정립이 됐는데 한 가지 쟁점에 대해서 의견이 일치하지 않았다"며 정회 이유를 설명했다.

박 위원장은 "(김영훈 고용노동부) 장관님도 도와주시면서 대부분 (쟁점이) 다 정리가 됐다"며 "하나가 정리가 안 되면서 사측이 최종적으로 입장을 정리해서 오늘(20일) 오전 10시에 오기로 했다"고 말했다.

중노위 조정안에 대해서는 "제시 했다"며 "노사 양측이 자율합의를 할지, 조정안으로 할지는 오늘 결정될 것"이라고 강조했다. 그러면서 "협상은 오늘 오전에는 끝낼 것"이라며 "정리되면 (노조도) 파업을 그 시간만큼 유예할 것"이라고 말했다.

성과급의 지급 규모와 방식 등을 놓고 노사 양측의 입장이 맞선 가운데 이날 사후조정회의 과정에서 양측의 입장은 다소 좁혀진 것으로 알려졌다. 박 위원장은 회의 도중 기자들과 만나 "노사가 서로 양보하고 있는 상황이고 합의될 가능성도 일부 있다"며 극적 타결 가능성을 시사하기도 했다.

당초 예정됐던 회의 종료 시간인 저녁 7시를 넘어서자 박 위원장은 "제가 사측에 대안을 제시했고 사측이 검토하는 중"이라며 "(19일) 밤 10시쯤 노사가 합의하거나 조정안이 나오거나 (합의) 가부가 결정될 것"이라고 말하기도 했다.

하지만 예정됐던 밤 10시를 넘긴 이후에도 노사 양측은 결론을 내지 못했고 파업 하루 전까지 협상을 이어가게 됐다. 노조는 합의가 이뤄지지 않을 경우 오는 21일 총파업을 강행한다는 입장이다.

박 위원장에 따르면 지난 19일 오후까지 노사 간 합치되지 않았던 쟁점은 2가지 였으나 저녁 협상 과정에서 중노위 조정안 제시 등을 통해 한 가지 쟁점으로 정리된 것으로 보인다.

노사 양측이 자율합의 혹은 조정안을 통한 합의에 이르더라도 조합원 투표를 거쳐야 한다. 조합원 투표에서 합의안이 가결되면 단체협약이 성립된다. 반면 부결될 경우 협상은 결렬되고 총파업이 진행될 전망이다.