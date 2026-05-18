더 최악 상황에 쓸 '카드'…전세 연장 늘었는데 갱신권 사용 '뚝'

서울 아파트 전월세 갱신계약 현황/그래픽=김지영

갱신계약을 선택하는 세입자들이 늘어나면서 서울 전세시장 내 물량 감소 우려가 한층 짙어지고 있다. 신규 전셋집을 찾기보다 기존 전세계약을 연장하는 '눌러앉기' 현상에 더해 정부의 토지거래허가구역 내 실거주 의무 유예 확대가 더해지면서 전세 공급이 가중될 것이란 전망이다.

18일 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 올해 1~4월 서울 아파트 전월세 계약 가운데 갱신계약 비율은 44.9%로 지난해 같은 기간(36.0%)보다 8.9%포인트 상승했다. 이 기간 전체 계약 건수는 9만4550건에서 7만9500건으로 1만5000건 이상 줄어든 반면 갱신계약 건수는 3만3988건에서 3만5724건으로 증가했다.

이처럼 신규 계약보다 기존 전세계약을 연장하는 사례가 많아졌지만 갱신계약 중 계약갱신청구권 사용 비율은 오히려 감소했다. 지난해 1~4월 48.4%이던 계약갱신청구권 사용 비율은 올해 같은 기간에는 43.3%로 낮아졌다. 향후 전세시장 사정이 더욱 안 좋아질 것을 우려한 세입자들이 갱신권을 아껴둔 채 일반 재계약을 진행한 결과로 풀이된다.

부동산시장 전문가들은 전세 공급 감소를 경고했다. 토지거래허가구역 내 실거주 의무 유예 범위를 비거주 1주택으로 확대한 정부의 결정이 향후 추가적인 전세 물량 감소로 이어질 것이란 분석이다.

정부는 최근 토지거래허가구역 내 '세입자가 있는 주택'의 실거주 의무 유예 대상을 비거주 1주택자 보유 주택까지 확대했다. 이에 따라 다주택자는 물론 비거주 1주택자도 임대 주택 매도 때 기존 임대차계약 종료 때까지 최대 2년간 실거주 의무를 미룰 수 있게 됐다. 시장에서는 이번 조치가 전세 불안을 더 키울 수 있다고 우려한다. 임대 공급이 꽉 막힌 상황에서 순차적으로 돌아오는 집주인들의 실거주 전환으로 전세품귀가 심화할 것이란 전망이다.

[서울=뉴시스] 김진아 기자 = 사진은 18일 서울 시내의 한 부동산에 매물정보가 표시되어 있다. 2026.05.18. [email protected] /사진=김진아

실제 서울 아파트 전세 매물 감소세는 이어지고 있다. 부동산 플랫폼 아실에 따르면 이날 기준 서울 아파트 전월세 매물은 3만2365건으로 올해 초(4만4424건)보다 27.2% 감소했다.

업계에서는 매매시장 정상화 정책과 임대시장 안정 목표가 충돌하는 모습이라는 평가가 나온다. 한 주택 임대업계 관계자는 "실거주 전환 가능성이 커질수록 세입자들의 이동은 줄고 재계약 수요는 늘어날 수밖에 없다"며 "매매 규제 완화와 별개로 전세시장 불안을 줄일 수 있는 공급 대책이 함께 논의돼야 한다"고 지적했다.

아파트 전세난 여파는 비아파트 시장으로도 번지는 분위기다. 올해 1월부터 4월까지 연립·다세대 전월세 갱신계약 건수는 1만3191건으로 지난해 같은 기간보다 8.6% 증가했다. 서울 양천구 한 공인중개사는 "예전에는 빌라 세입자들이 전세 만기 때 아파트로 이동하는 경우가 많았는데 최근에는 재계약 문의가 확실히 늘었다"며 "세입자들 사이에서 '지금 집이라도 지켜야 한다'는 분위기가 강하다"고 말했다.