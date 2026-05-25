대·중소기업 협력 기반 R&D 지원…총 100억원 규모, 2년간 최대 6억원 지원

중소벤처기업부가 대·중소기업 협력 기반 기술사업화 연구개발(R&D) 지원에 나선다. 총 100억원 규모의 정책자금이 투입된다.

중기부는 26일 중소기업의 기술사업화 촉진을 위해 '2026년 민관공동기술사업화R&D 3차 시행계획'을 공고한다고 밝혔다.

이번 공고는 올해 상반기 발표한 '2026년 민관공동기술사업화R&D 1·2차 시행계획'의 후속 공고로 수요처 또는 투자기업의 요구에 맞춰 중소기업의 기술개발을 지원하는 '구매연계·상생협력' 트랙의 하반기 신규과제 모집이다.

앞서 중기부는 상반기 공고를 통해 총 501억원 규모 394개 과제의 신규 모집을 추진하며 기술사업화 전주기 지원 기반을 마련했다.

상반기 1·2차 공고는 총 3개 트랙으로 구성됐다. △우수 공공기술을 이전받은 중소기업의 사업화를 지원하는 '기술이전사업화'에 200억원(200개 과제) △실험실 단계 유망 공공기술의 사업화를 돕는 'TRL(Technology Readiness Level, 기술성숙도)점프업'에 100억원(100개 과제) △수요처·투자기업과 연계한 기술개발을 지원하는 '구매연계·상생협력'에 201억원(94개 과제)를 각각 배정했다.

이번 제3차 공고 대상인 '구매연계·상생협력' 트랙은 개발 초기 단계부터 수요처 또는 투자기업의 구매·투자 의사를 확인한 뒤 기술개발을 추진하는 방식으로 수요기업 맞춤형 기술개발부터 판로 확보까지 연계 지원하는 대표적인 민관협력형 R&D(기술개발) 사업이다.

이번 제3차 공고에서는 총 100억원 규모로 105개 과제를 지원할 예정이며 과제당 최대 2년간 6억원 이내에서 정부연구개발비를 지원한다.

지원유형은 '구매연계형'과 '상생협력형'으로 구분된다.

'구매연계형'은 수요처가 필요로 하는 기술·제품을 중소기업이 개발하고 이후 실제 구매로 이어질 수 있도록 지원하는 방식이다. 이번 공고에는 대·중견기업 등 수요처가 직접 제안한 과제제안서(RFP)를 기반으로 중소기업이 기술개발을 추진하는 혁신형도전 트랙도 포함된다.

'상생협력형'은 투자기업의 투자 수요가 있는 제품의 기술개발을 지원하는 유형이다. 대·중견기업, 공공기관 등 투자기업과 정부가 공동으로 최대 12억원 규모의 R&D 자금을 지원해 중소기업의 기술·제품 개발을 뒷받침하는 동반성장형 R&D 사업이다.

황영호 중기부 기술혁신정책관은 "중소기업의 연구개발 성과가 실제 매출로 이어지는 것이 무엇보다 중요하다"며 "수요 기반 맞춤형 연구개발과 안정적인 판로 지원을 통해 중소기업이 시장에서 확실한 경쟁력을 확보할 수 있도록 정책적 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

한편 민관공동기술사업화 R&D(구매연계·상생협력)에 참여하고자 하는 기업은 오는 6월 15일부터 6월 29일 오후 6시까지 범부처통합연구지원시스템 누리집(www.iris.go.kr)을 통해 온라인으로 신청할 수 있다. 세부 공고 내용과 신청 절차는 중기부 누리집(www.mss.go.kr) 및 전문기관인 중소기업기술정보진흥원 누리집(www.tipa.or.kr)에서도 확인할 수 있다.